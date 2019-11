CME se zrodila ve vůni parfémů, později byla parťákem Batmana

Do stáje se CNN a Batmanem

CME ale dokázala získat Novu zpět do svých rukou a neodkoupila ji od nikoho jiného než od svého budoucího vlastníka. Bezmála patnáct miliard korun CME v roce 2004 zaplatila skupině PPF, která do Novy vstoupila o dva roky dříve.

Po znovuzískání Novy se americká firma na středoevropském trhu postupem času stabilizovala a dostala se do hledáčku mediálních gigantů. V roce 2009 do CME investoval 241 milionů dolarů Time Warner, čímž získal třetinový podíl ve společnosti. Ten postupně během let navyšoval, až se z něj stal hlavní akcionář.

CME se tak stala součástí obrovského mediálního impéria, kam patří firmy jako Turner nebo studia Warner Bros. S jistou nadsázkou se televize Nova skrze CME ocitla v jedné rodině se stanicemi jako HBO, CNN, Cartoon Network nebo TBS a parťáky se jí stal třeba také Batman a další hrdinové z dílny DC Comics.