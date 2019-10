Kellner se stane „televizním králem" a politicky posiluje, píše německý list Handelsblatt

Nova primárně cílí na diváckou skupinu mezi 15 a 54 lety. V tomto segmentu vykazuje průměrný podíl na sledovanosti za posledních 20 let přes 42 procent. V širší skupině diváků starších 15 let obsadila skupina Nova loni druhé místo o procentní bod za programy České televize.

CME a její předchůdce CEDC totiž stály u počátku vysílání Novy. Mediální firma zaměřená na východ a střed Evropy, kterou na počátku 90. let založil dědic známé americké kosmetické firmy Ronald Lauder, měla do vítězného projektu přinést zkušenosti ze světa. Nakonec se ale do povědomí české veřejnosti zapsala právě sporem se Železným, který postupně ovládl většinu firmy držící vysílací licenci a když se kvůli možnému prodeji Novy dostal začátkem roku 1999 s CME do sporu.