Kellnerovy obchody v Číně jsou rizikem, míní Fischer. Zatahujete nás do politiky, oponuje Mlynář

přehrát video Huawei je riziko, tvrdí senátor Fischer. Když to úřady potvrdí, nebudeme s ní budovat sítě, kontroval Mlynář z PPF

Dohodu o porozumění a rozvoji telekomunikačních sítí páté generace podepsala PPF s čínskou společností Huawei loni v listopadu na česko-čínském podnikatelském fóru v Šanghaji, které slavnostně otevřel prezident Miloš Zeman. V prosinci ale NÚKIB vydal své varování.

„Z Číny se stal rival, vyzyvatel. A firma Petra Kellnera udělala takové smlouvy s firmou Huawei, která je v hledáčku bezpečnostních služeb už tolik let v Evropě, že to musí každého zajímat. Tady už nejde jenom o byznys. Tady jde o bezpečnost deseti milionů českých občanů, a proto nás to musí zajímat,“ řekl v ČT senátor Fischer. Proto trvá na slyšení Kellnera v Senátu.

Podle zástupce PPF Vladimíra Mlynáře se však bezpečnostní rizika v souvislosti s čínským výrobcem přeceňují. „Naše memorandum je obecné, není nijak obchodně zavazující. Huawei nebyla označena v Česku za riziko. NÚKIB přinesl jen varování. Ta přesná citace zní, že se mají provést bezpečnostní opatření ke snížení rizika. My teď spolu s dalšími institucemi, kterých se to týká, provádíme bezpečnostní audit,“ tvrdí člen představenstva PPF Mlynář. Sám je ochotný Kellnera na schůzce se senátory zastoupit. „Souhlasím s panem senátorem, že kybernetická bezpečnost je strašně důležitá. My budeme moc rádi, když ta debata povede k tomu, že stát přestane nakupovat nejlevnější řešení a skutečně bude investovat do bezpečnosti. Já dokonce souhlasím i s tím, že máme mít partnerský vztah s Čínou rovný. Ale vůbec nechápu, proč jsme my jako soukromá firma zatahováni do této debaty,“ prohlásil Mlynář. Podle Fischera by bezpečnostní rizika, které Huawei představuje, měla zajímat všechny podnikatele. „Evropské firmy byly pod kobercovou palbou odposlouchávání a špionáže za pomoci techniky Huawei. Žijeme ve studené válce,“ uvedl senátor. Mlynář to označil za nesmysl a zápletku hollywoodského filmu.

Současná spolupráce PPF s firmou Huawei je podle něj navíc příliš malá na to, aby mohla někoho ohrozit. „Naše síť CETINu je asi z 20 procent tvořena prvky Huawei a naše 4G síť je celá postavená na Nokii, Siemensu,“ zdůraznil Mlynář. Huawei by se však mohla ucházet o budování rychlé mobilní sítě 5G. Vláda tento týden schválila pravidla aukce kmitočtů pro tuto síť. Soutěž by na druhou stranu mohlo ovlivnit vyjádření NÚKIB. Podle Mlynáře je PPF ochotná spolupráci s Huaweí přerušit, pokud by české úřady trvaly na tom, že pro budování sítě 5G představuje čínská firma riziko. Na začátku února se Huawei proti tvrzení NÚKIB ohradila a v dopise vládě i úřadu požadovala upravit, nebo zrušit varování před svými technologiemi. Společnost oznámila, že je připravena bránit se u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Vláda následně projednala dopis v utajeném režimu.

Fakta Česko není jedinou zemí, kde se obávají Huawei Česko není jedinou zemí, kde se obávají Huawei Do potíží se čínská firma Huawei dostala již v roce 2012, kdy zpráva tajných služeb pro americký Kongres ukázala, že firmy jako Huawei a ZTE jsou úzce spojeny s čínskou armádou, která koordinuje kybernetickou špionáž vůči USA. Americký mobilní operátor AT&T byl počátkem loňského roku donucen přerušit obchodní vztahy s Huawei.

Američtí odborníci na národní bezpečnost se obávají toho, že údaje ze zařízení firmy Huawei, například o poloze uživatele, by byly dostupné zpravodajským službám čínské vlády. Používat techniku Huawei a ZTE tak mají zakázáno v USA od loňska státní úředníci a jejich přímí spolupracovníci.

Kromě USA se proti Huawei snaží vystupovat i další západní země. Zákaz přístupu Huawei do chystaných 5G mobilních sítí již vydaly například Nový Zéland, Austrálie, Japonsko. Zvažuje to i Polsko, a to kvůli nedávnému zatčení zaměstnance Huawei podezřelého ze špionáže.

O změně přístupu k Huawei uvažuje i Británie, Norsko nebo Německo a varování zaznělo také od Evropské komise (EK).

V prosinci 2018 byla v Kanadě zatčena finanční ředitelka a zároveň dcera zakladatele společnosti Huawei Meng Wan-čou. Zadržena byla na žádost Spojených států, které ji viní z obcházení amerických sankcí vůči Íránu a z podvádění nadnárodních bank při obchodech s Íránem. Kanadský soud ji v polovině prosince propustil na kauci deset milionů kanadských dolarů (přes 170 milionů korun).

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo 11. února 2019 v Budapešti podle agentury AP varoval, že Spojené státy by mohly být nuceny omezit některé operace v Evropě, pokud by evropské státy dále obchodovaly s čínským výrobcem telekomunikačního zařízení Huawei. Pompeo přislíbil, že seznámí maďarského premiéra Viktora Orbána a další vysoce postavené představitele s poznatky USA ohledně rizik spojených s Huawei.

Německo od února řešilo, zda se čínská firma Huawei může v Německu ucházet o budování mobilní sítě páté generace (5G). Podle deníku Handelsblatt kabinet váhal mezi jejím vyloučením ze stavby kritické infrastruktury či naopak připuštěním pod podmínkou bezpečnostních záruk. Technologická společnost čelí obavám, že by čínská vláda mohla využívat její produkty ke špionáži.V polovině března ale začala aukce a Huawei přístup do soutěže stát nezamítl.

Lucemburský premiér Xavier Bettel se letos v únoru v Berlíně vyslovil pro společnou evropskou strategii vůči čínské telekomunikační firmě Huawei, která patří k předním poskytovatelům techniky pro stavbu nejmodernějších 5G sítí. Podle Bettela, který je zároveň ministrem komunikací, se bude téma probírat i na březnovém unijním summitu.

Média přinesla v polovině února zprávu, že Huawei na Novém Zélandu využívá v reklamě místní popularity ragby v naději, že tím zmírní negativní postoj tohoto státu vůči používání své technologie. Novozélandská vláda, která z bezpečnostních důvodů odmítla pustit Huawei ke stavbě mobilní sítě páté generace (5G), však tvrdí, že kampaň nebude mít vliv na její rozhodování.

PPF se chlubí tím, že změnila zahraničně-politickou orientaci Česka O spolupráci PPF s čínskými firmami, zejména Huawei, promluvil před třemi lety předseda představenstva Home Credit Jiří Šmejc. „Jsme na to ohromně pyšní, že PPF a Home Credit stály u zrodu iniciativy, která vedla k obrodě česko-čínských vztahů,“ prohlásil Šmejc. Firma, kterou řídí, je přitom vlastněná Kellnerovou PPF.

přehrát video 168 hodin: Kde domov PPF?

„PPF provozuje vlastní zahraniční politiku, která je dost v rozporu s zahraniční politikou České republiky, poněvadž ji orientuje východním směrem. A navíc buduje dobré vztahy s režimy, které nejsou demokratické,“ uvedl v pořadu 168 hodin politolog Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Mlejnek.

Podle odborníků je klíčové, že Kellnerovy firmy měly při vstupu na čínský trh podporu českých politiků. „Pro průnik společnosti PPF na čínský trh, respektive pro zisk celostátní licence, byl samozřejmě zásadní obrat české zahraniční politiky. V tom obratu české zahraniční politiky, v otevření se Číně v roce 2014, sehrál zásadní úlohu prezident Miloš Zeman, “ upozornil sinolog Martin Hála. Zeman přitom Kellnera opakovaně chválí. „Já bych ocenil krok Petra Kellnera, který zejména v době, kdy tady byla nejzuřivější kampaň proti Huawei, uzavřel s touto firmou konkrétní smlouvy, které navázaly na memorandum o porozumění z Šanghaje. To byl odvážný krok a myslím si, že se Petru Kellnerovi i vyplatí,“ uvedl v polovině března pro TV Barrandov Zeman.