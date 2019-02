„USA by musely omezit své operace v Evropě,“ varoval Pompeo v Budapešti před firmou Huawei

„(Maďarsko) je svrchovaný stát, samo rozhoduje o těchto věcech. Je ale nezbytné, abychom s nimi (Maďary) sdíleli to, co víme o rizicích přítomnosti Huawei ve svých sítích, o aktuálních rizicích pro jejich lidi, o hrozbě ztráty ochrany soukromí pro jejich vlastní obyvatele, o riziku, že Čína to využije způsobem, který nebude v nejlepším zájmu Maďarska. Máme povinnost s nimi tyto poznatky sdílet a uděláme to,“ řekl Pompeo.

Rozhovory s maďarskými a následně v úterý slovenskými představiteli se mají týkat i obranné spolupráce a diverzifikace energetických zdrojů. Pompeo doufá, že zvrátí to, co američtí činitelé označují za desetiletí odpoutávání USA od střední Evropy, což vytvořilo vakuum, které prý Rusko a Čína zneužily. Ruský prezident Vladimir Putin a čínští vůdci se v regionu stali mnohem agresivnějšími a získali svá předmostí, uvedli američtí představitelé před ministrovou návštěvou.

Orbánova vláda bývá kritizována, a to i Spojenými státy, za čím dál více autoritářská opatření, včetně zastrašování opozice, odborů, nezávislých médií a akademické obce, včetně donucení Středoevropské univerzity, založené miliardářským filantropem Georgem Sorosem, přesunout většinu svého programu z Budapešti do Vídně. Nicméně američtí představitelé hájí zastávku v Budapešti argumentem, že je nemožné efektivně prosazovat pozice a zájmy USA v Maďarsku bez setkání s Orbánem.

V úterý Pompeo ze Slovenska odjede do Polska, kde se setká se svým polským protějškem a zúčastní se rovněž mezinárodní konference o Blízkém východě, od které si Washington slibuje vytvoření koalice proti Íránu. Poté ho čeká návštěva Bruselu a mimo jiné jednání s šéfkou unijní diplomacie Federicou Mogheriniovou, s níž by měl hovořit i o situaci ve Venezuele. Na závěr své evropské cesty v pátek 15. února odletí na Island.

„Dovolil bych si spekulovat o tom, že se Pompeovi do Česka příliš nechtělo, neboť prezident Zeman se velmi otevřeně staví na druhou stranu pomyslné barikády čínského vlivu. Prezident Zeman to velmi jasně prohlásil před několika dny, kdy naopak velmi podporuje investice Huawei. Proto by to vytvořilo obtížné symbolické protokolární otázky, zda by se setkal s prezidentem, nebo ne. Takto mi přijde, že to je nejpohodlnější, ale je to čistě dedukce,“ zauvažoval Kořan.

A z pondělní návštěvy Pompea v Maďarsku vyčetl Kořan ještě jinou věc. „Poselství jsou vcelku jasná: Investujte do obrany, ideálně při tom nakupujte americké vybavení, diverzifikujte svůj energetický mix a zbavte se energetické závislosti na Rusku, co nejvíc to jde. V Maďarsku si Pompeo neodpustil i určité poznámky a symbolická setkání, která se týkají svobody tisku a vůbec celého demokratického vývoje v Maďarsku,“ dodal Kořan.