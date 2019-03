Huawei spustila velkou reklamní kampaň. Snaží se vylepšit svůj obraz

Huawei utrácí ve Spojených státech miliony dolarů za reklamní prostor. Veřejná vystoupení a televizní rozhovory nejvyšších šéfů firmy jsou doplněné mohutnou mediální kampaní. Tentokrát ale nepropaguje nový mobil, nýbrž se snaží vylepšit jméno značky.

„Huawei nikdy nevkládala do technologií zadní vrátka a ani to nikdy v budoucnu neudělá. Také nikomu nedovolíme, aby to s naším zařízením udělal,“ tvrdí šéf společnosti Kuo Pching.

Vzkaz veřejnosti přichází poté, co americká administrativa vyzvala vlády a telefonní operátory po celém světě k obezřetnosti při budování 5G sítí. Čínské technologie podle ní mohou být zneužity Pekingem ke špionáži.

Huawei v novinové reklamě v USA sděluje, že dlouhodobě spolupracuje na vývoji moderních technologií s mnoha americkými společnostmi i univerzitami. Historie společnosti podle ní dokazuje, že nepředstavuje nebezpečí.