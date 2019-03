Čínská Huawei prý plánuje žalobu na vládu USA, finanční ředitelka už žaluje Kanadu

Finanční ředitelka čínské firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou (jinak též Cathy Mengová) podala žalobu na kanadskou vládu, pohraniční službu a federální policii. Kanadské úřady podle ní závažným způsobem porušily její občanská práva, když ji zadržely a tři hodiny prohledávaly a vyslýchaly, aniž ji informovaly o skutečných důvodech zadržení a jejím právu nevypovídat a mít obhájce. Firma Huawei pak podle listu The New York Times hodlá zažalovat americkou vládu za to, že zakázala federálním agenturám používat její výrobky. Čína také obvinila dva Kanaďany z krádeže státního tajemství.