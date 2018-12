Expert: Není nutné panicky zahazovat mobily Huawei, užitečnější je analýza rizik

Tedy o něčem rozhodnout, že se to může beze změny provozovat dál („ať si to čínští agenti poslouchají“), u něčeho dalšího udělat třeba jen jednodušší opatření a jinde pak udělat podstatné změny („tady holt budu muset ty dráty vytrhat a nahradit to něčím jiným“).

V pořadu také zaznělo, že varování před aktivitou čínských firem Huawei a ZTE zmínila již ve své výroční zprávě za rok 2013 Bezpečnostní informační služba (BIS). Současné varování NÚKIB i BIS však na Smejkala působí dojmem, že „teď už je to aktuální a mělo by se to řešit“.

Expert zároveň zmínil, že v celé záležitosti je více rovin. Jednak zpravodajská, kde se nikdy přesně nedozvíme, jak to je, ale povinnost NÚKIB či BIS je upozornit a varovat. Další je rovina odborná, kde lze každé IT zařízení brát jako černou skřínku, a my buď máme dokázáno, jak to funguje, nebo tomu věříme. Jde pak o tzv. institucionální důvěru, kdy některým firmám můžeme věřit více a některým méně.

„Pokud budou největší zpravodajské služby varovat před riziky, měl bych zpozornět a udělat si analýzu,“ řekl expert s odkazem na to, že na aktivity čínských firem upozorňovali například Američané či další státy.

Hlavní nebezpečí pak nevidí u mobilních telefonů, ale u ústředen.