Zpráva BIS: Rusko těží z velké diplomatické mise v Česku a využívá zde svou hybridní strategii

Druhý útok BIS spojuje s Ruskem. V něm se hackeři snažili proniknout do schránek „hrubou silou“. „Z veškerých učiněných zjištění je zřejmé, že se jednalo o kyberšpionážní kampaně Turla pocházející od ruské zpravodajské služby FSB a APT28/Sofacy, která se připisuje ruské vojenské zpravodajské službě GRU,“ konstatovala BIS.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v listopadu uvedl, že Česko jedná s ruským velvyslanectvím o počtu diplomatů v Praze a o omezení počtu diplomatických aut, která má ambasáda registrovaná. „Do budoucna je možná debata o tom, že by počet diplomatů, ale hlavně nediplomatických pracovníků na ruské ambasádě, měl odpovídat velikosti země, jako je Česká republika,“ uvedl ministr v Otázkách Václava Moravce .

Drtivá většina dezinformačních webů je přitom dílem českých občanů, kteří nepodporují ruské entity, ale jsou přesvědčeni o škodlivosti NATO, EU či USA. Aktivisté využívají svá občanská práva a svobody a šíří to, čemu věří, uvádí BIS. „Čímž ovšem nijak nezpochybňujeme, že tyto lidi a jejich webové projekty zneužívá ruská strana pro šíření propagandy a dezinformací,“ uvádějí zpravodajci.

Zpravodajskou činnost podle BIS vykonávají i někteří důstojníci působící v různých delegacích, které přijíždějí do Česka. V zemi ale nepůsobí nepřátelsky jen čínské zpravodajské služby, k nátlakovému prosazování čínských zájmů se podle BIS uchylovali i kariérní diplomaté. Čínští diplomaté podle zprávy také provedli opatření, díky kterým mohou lépe ovládat a kontrolovat čínskou krajanskou komunitu v ČR.

Za znepokojující označila BIS i vývoj čínských aktivit v oblasti politiky, špionáže, legislativy a ekonomiky. „Čína disponuje téměř neomezeným kapitálem, který je schopna nabízet zahraničním firmám výměnou za přístup k duševnímu vlastnictví, anebo vstup na zahraniční trhy,“ uvádí rozvědka.

Ovčáček: Sebevědomý stát nemusí podléhat obavám

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček na zprávu BIS ohledně Číny reagoval slovy, že sebevědomý stát nemusí podléhat obavám. Zájmem Česka je podle něj co nejširší ekonomická spolupráce.

Vláda se informacemi z BIS bude zabývat v lednu na speciálním zasedání. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Ministři by měli sdělit, jaká dělají protiopatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost a ekonomické zájmy státu, dodal Babiš. Informacemi od tajných služeb se podle něj zabývá i Bezpečnostní rada státu: „Není to nic nového, v minulosti se o tom mluvilo.“