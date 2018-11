Řešíme s Moskvou počet diplomatů v Česku, oznámil Petříček. Rusové prý mají podezřele moc aut

O tom je přesvědčen i Fischer. Vláda by podle něj měla vůči Rusku přitvrdit. „Pokud šéf zpravodajské služby signalizuje takto jasně nebezpečí, tak je potřeba, aby to politická reprezentace vzala nesmírně vážně,“ prohlásil bývalý diplomat. „Je třeba, aby se navázalo na minulé kroky a velmi přísně se posuzovaly jednotlivé případy, například výměny týmu na ambasádě,“ uvedl Fischer s tím, že Senát bere situaci velmi vážně.

Podle Fischera ale takové srovnání není přehnané. „Když se podíváme do strategických dokumentů Ruské federace, tak zjistíme, že NATO je na čelním místě už řadu let jako nepřítel. To znamená, že útok na členské země Aliance, respektive na EU, je tak silný, že musíme být velmi ve střehu,“ konstatoval bývalý diplomat.

Petříček: Rusko porušuje mezinárodní normy, sankce budou platit dál

Evropská unie uvalila na Rusko sankce v souvislosti s anexí Krymu a s konfliktem na východě Ukrajiny, jejichž platnost se pravidelně prodlužuje. Petříček v OVM odmítl debatu o možném zrušení sankcí v příštích měsících a odkázal na zářijové společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů.

„Jasně tam padlo, že důvody ke zrušení sankcí nebyly naplněny. To, že nejsou naplňovány minské dohody, to, že Rusko pokračuje v okupaci Krymu, to, že podporuje povstalce na východě Ukrajiny, kde proběhly nelegitimní volby do místních zastupitelstev. To jsou signály, že Rusko své chování nemění,“ zdůraznil šéf diplomacie.