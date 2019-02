Technologie čínské firmy Huawei bezpečnostním rizikem jsou, trvá kybernetický úřad na svém

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo 11. února 2019 v Budapešti podle agentury AP varoval, že Spojené státy by mohly být nuceny omezit některé operace v Evropě, pokud by evropské státy dále obchodovaly s čínským výrobcem telekomunikačního zařízení Huawei. Pompeo přislíbil, že seznámí maďarského premiéra Viktora Orbána a další vysoce postavené představitele s poznatky USA ohledně rizik spojených s Huawei.

Kromě USA se proti Huawei snaží vystupovat i další západní země. Zákaz přístupu Huawei do chystaných 5G mobilních sítí již vydaly například Nový Zéland, Austrálie, Japonsko. Zvažuje to i Polsko a to kvůli nedávnému zatčení zaměstnance Huawei podezřelého ze špionáže.

Huawei se odvolává na dohodu z roku 2006 o podpoře a ochraně investic, kterou uzavřela Česká republika s Čínou: jakýkoliv spor mezi stranami této dohody týkající se výkladu nebo použití této dohody se má řešit v první řadě diplomatickou cestou, a pokud nebude takto ve lhůtě šesti měsíců vyřešen, pak na žádost jedné ze stran bude spor předložen ad hoc rozhodčímu soudu tří rozhodců.

Šnábl podotknul, že smlouva z roku 2006 je velmi neobvyklá. „Jestliže postavím fabriku a něco vyrábím – pak jsem investoval. Ale jestliže prodávám technologie, tak to je zboží. To za normálních okolností není chráněnou investicí. Tady v tom případě však ano,“ vysvětlil expert s tím, že smlouva počítá i se zabavováním majetku.

Huawei je podle Šnábla nepochybně oprávněná arbitráž zahájit. „To, o čem bude spor, nebo, řeknu to takto, doufám, že by o tom byl z české strany spor, je, zda to, co Huawei dodává do České republiky, je tou smlouvou chráněno,“ uvedl.