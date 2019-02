Expert: Huawei je nepochybně oprávněná zahájit arbitráž. Přiznejme, že náš úřad má pravdu

Šnábl upozornil, že NÚKIB je nezávislý úřad z „vnitřní“ perspektivy; z pohledu zvenčí je to však reprezentant České republiky. „Otázka stojí tak, zda úřad, který doporučení vydal, ho vydal pravdivě a oprávněně, protože existuje-li bezpečnostní riziko, potom takový nárok takřka není arbitrovatelný proti státu, protože ten má právo hájit své bezpečnostní zájmy,“ argumentoval.

Huawei se odvolává na dohodu z roku 2006 o podpoře a ochraně investic, kterou uzavřela Česká republika s Čínou: jakýkoliv spor mezi stranami této dohody týkající se výkladu nebo použití této dohody se má řešit v první řadě diplomatickou cestou, a pokud nebude takto ve lhůtě šesti měsíců vyřešen, pak na žádost jedné ze stran bude spor předložen ad hoc rozhodčímu soudu tří rozhodců.

Neobvyklá smlouva

Šnábl podotknul, že smlouva z roku 2006 je velmi neobvyklá. „Jestliže postavím fabriku a něco vyrábím – pak jsem investoval. Ale jestliže prodávám technologie, tak to je zboží. To za normálních okolností není chráněnou investicí. Tady v tom případě však ano,“ vysvětlil expert s tím, že smlouva počítá i se zabavováním majetku.

Huawei je podle Šnábla nepochybně oprávněná arbitráž zahájit. „To, o čem bude spor, nebo, řeknu to takto, doufám, že by o tom byl z české strany spor, je, zda to, co Huawei dodává do České republiky, je tou smlouvou chráněno,“ uvedl.

Česká strana by podle Šnábla musela argumentovat, že Huawei porušuje bezpečnostní a ekonomické zájmy země a takovéto chování není smlouvou chráněno, protože nejde o vzájemnou obchodní spolupráci, ale o špionáž.

„Vycházíme-li z premisy, že úřad má pravdu, potom je potřeba to přiznat, nikoliv kličkovat, kdo je vláda, kdo je nezávislý úřad, kdo je Poslanecká sněmovna, prostě věříme našemu úřadu, věříme, že má kompetenci, a potom se v zásadě není čeho bát,“ dodal expert.