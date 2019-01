Hájí Zeman Česko, nebo Čínu, ptají se politici. Vláda informace o odvetě za Huawei nemá

Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov nařkl kvůli případu Huawei ředitele kybernetického úřadu Dušana Navrátila a BIS Michala Koudelku z toho, že ohrozili českou pozici a ekonomické zájmy v Číně. Čína chystá podle prezidenta odvetná opatření, která by se mohla dotknout Škody Auto nebo PPF či investic Huawei v Česku.

„Nemám informaci, že by čínská strana chtěla přistoupit k nějakým opatřením,“ uvedl Babiš. V souvislosti se čtvrtečním vyjádření prezidenta řekl, že není pravda, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v tomto případě postupoval společně s Bezpečnostní informační službou (BIS).

Babiš označil metodiku kyberúřadu za zmatečnou a očekává proto, že bude spolupracovat s úřady a firmami provádějícími bezpečnostní audity. V souvislosti s jednáními, které nyní ministři podnikají kvůli používání sporných technologií, Babiš uvedl, že pouze jeden z nich na jedné schůzce zaznamenal, že by mohl vzniknout problém.

Podle místopředsedy ODS Martina Kupky musí Česko hájit svou bezpečnost a zároveň se musí snažit zajistit dobré obchodní vztahy s ostatními státy. „To se samozřejmě musí v některých momentech střetnout, ale je na politicích, aby z toho hledali východisko,“ uvedl.

Kupka by od Zemana čekal kroky, aby Česko zajistilo svou bezpečnost a zároveň nebyly ohroženy ekonomické vztahy. Poukázal také na to, že prezident ohlašoval mnohamiliardové čínské investice v Česku. „A žádné nepřišly,“ soudí Kupka a mluví o „podivném poklonkování bez efektu“.

„Naše bezpečnostní i naše ekonomické zájmy ohrožují ohnutá záda, ne šéf BIS,“ napsal na Twitteru předseda poslanců STAN Jan Farský. Někdejší premiér a předseda ODS Mirek Topolánek se zase tázal, na čí straně bude Zeman jako vrchní velitel ozbrojených sil stát, pokud by Čína vyhlásila Česku válku.



Nás, naše bezpečnostní i naše ekonomické zájmy ohrožují ohnutá záda, ne šéf BIS. https://t.co/h9I4nUd23e — Jan Farský (@JanFar_sky) January 10, 2019

„Toto je skutečně nepřijatelné. Miloš Zeman zpochybňuje naše české bezpečnostní orgány, tím ohrožuje naši bezpečnost. Je více prezident čínský nebo český? Medvědí služba našim občanům,“ komentoval to na Twitteru poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

Neměl to komentovat nikdo, zní z ANO a SPD

„Prezident Zeman naše služby takto komentoval už několikrát. Já myslím, že je to nešťastné,“ říká místopředseda zahraničního výboru sněmovny Jaroslav Bžoch (ANO). Podle něj by se ale k situaci neměl takovým způsobem vyjadřovat nikdo, protože to přerůstá v politické dohadování.

„Naše BIS je na velmi vysoké úrovni, je velmi schopná, je to uznávaná organizace. Nemyslím, že bychom ji měli snižovat. Věřím, že i v NÚKIBu pracuje spousta lidí, kteří mají renomé a věřím, že závěry jsou dobré. Nicméně si myslím, nepostupovali úplně ideálně. Nejprve měli informovat premiéra, vládu, mohla zasednout Bezpečnostní rada státu, pokud je to bezpečnostní riziko, a pak se mohly dávat mediální výstupy,“ míní Bžoch.

„Chápu postoj NÚKIBu, oni ze zákona mají povinnost upozorňovat na tato nebezpečí. Na druhou stranu chápu pana prezidenta, že on má právo vyjádřit svůj názor, k čemu takováto konkretizace může vést,“ říká člen sněmovního výboru pro obranu Pavel Jelínek (SPD) s tím, že podle něj nebylo vhodné výslovně uvádět, že jde o firmu Huawei.

„Bezpečnostní riziko je na prvním místě, nicméně zasahovat do soutěží a podnikatelských záměrů bez konkrétních incidentů, bez doložení nějakých úniků dat a konkrétního případu, je myslím opravdu předčasné a nešťastné,“ dodává Jelínek.