Česko se od ruské ropy možná odstřihne dřív, než plánovalo

ČT24

, jch

před 30 m minutami | Zdroj: ČT24

4 minuty Události: Dodávky ropy Zdroj: ČT24

Do Česka už od 4. března neproudí ropovodem Družba surovina z Ruska. Ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) řekl ČT, že by se společnost Orlen, která v tuzemsku vlastní rafinerie, už neměla k odběru ruské ropy vrátit. Rozhodnutí je ale na polské firmě. Odstřižení od ruské ropy mělo podle vlády původně nastat v polovině roku – aktuální dění to může uspíšit. Více suroviny by se tak mělo do Česka dostávat přes evropský ropovod TAL.

„Orlen už takové kroky podniká, už jsou objednány nějaké dodávky ropy ze Severního moře a teď i z dalších lokalit,“ prohlásil provozně-technický ředitel a místopředseda představenstva státního provozovatele ropovodů Mero ČR Zdeněk Dundr.

Podle dostupných zpráv ruská ropa do Česka neteče, protože za ni polský Orlen nezaplatil. Úhradu znemožnily poslední americké sankce ze začátku roku. Aby nebyla ohrožena výroba paliv, Orlen si vypůjčil 330 tisíc tun ropy ze státních rezerv. Zápůjčka by měla pomoci překlenout asi měsíční období, než se přiveze víc ropy do přístavu v italském Terstu, odkud se bude dostávat do Česka. Ropovod TAL se musel rozšířit – nahradí celý objem dodávek, který proudil Družbou. Připravený je na to hned.

„My jsme udělali v posledních letech vše pro to, abychom nebyli na Rusku závislí, a tudíž vydíratelní. (...) A co to dělá s trhy? Nedělá to vůbec nic, cena pohonných hmot je nejnižší za poslední dobu,“ připomněl Vlček. „Jsem přesvědčen, že by Česká republika měla této situace plně využít a přejít na plné zásobování ropou právě touto západní cestou,“ doplnil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Místopředseda ANO Karel Havlíček poznamenal, že rozhodnutí je na PKN Orlen. „Oni si to musí vyhodnotit z pohledu bezpečnosti dodávek, z pohledu ceny a z pohledu technologií.“ Dodal, že se jedná o různé typy ropy, která musí jít v českých rafineriích zpracovat.