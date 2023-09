Udělám maximum, aby se penicilin vyráběl v Česku, slíbil Válek v Otázkách Václava Moravce

Zásadní je podle něj nastartování výroby chybějících látek v Česku, jednání jsou podle něj zatím velmi úspěšná. „Pevně věřím, že v průběhu příštího roku budu moct informovat pana premiéra, ministra obchodu a vládu o tom, že jednání byla úspěšná a že během roku, roku a půl, se tady spustí výroba léků,“ řekl Válek. „Ministerstvo zdravotnictví a já osobně uděláme maximum pro to, abychom dostali výrobu penicilinu do České republiky,“ dodal. Také díky výjimce bylo do Česka dovezeno „víc než sto tisíc balení antibiotik, dovezli jsme několik set tisíc kusů léků“, řekl Válek. Přiznal však, že i přesto v některých lékárnách nebyla importovaná léčiva dostupná, což připsal problémům s distributorskou sítí. „To je obrovský problém, obrovská chyba. Je katastrofa, že musí lidé obvolávat lékárny,“ prohlásil. Řešením by podle něj měla být novela zákona, která distributorům ukládá povinnost dodávky do všech lékáren – včetně těch malých. Veřejně dostupné by měly být také informace o dostupnosti jednotlivých položek v lékárnách.

Příčiny výpadku léků v Česku jsou podle Štefanové známé. „Druhá věc je, zda se řeší,“ poznamenala. Domnívá se, že pokud se ministerstvu podaří splnit pět kroků, které vyjmenoval Válek, dojde ke zlepšení situace. „Ale otázka je, zda se splní,“ uvedla. Válkova snaha o navrácení výroby penicilinu do tuzemska je podle ní „novinkou“, kterou vítá. „Čím dříve, tím lépe. To pro nás bude znamenat částečnou soběstačnost,“ uvedla. Dlouhodobý výpadek penicilinu vede k tomu, že lékaři musí předepisovat antibiotika druhé volby. „Vznikají tak neskutečnou rychlostí rezistentní kmeny. A tato situace už se nedá zpátky vrátit,“ upozornila.

Změna ve vedení úřadu pro kontrolu léčiv Jednání ministerstva o tuzemské výrobě je podle Mrozka dobrou zprávou z dlouhodobého hlediska. „Ale potřebujeme řešit situaci teď, tento podzim,“ poznamenal. „Já třeba nechápu, když máme elektronický recept, proč když předepisuji pacientovi lék, který u nás není dostupný, proč mi to ten systém nenahlásí,“ popsal. Ideální by podle něj bylo, pokud by přímo lékař mohl v některé lékárně látku zarezervovat a pacient by si ji poté vyzvedl. Podle Válka je problém ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, který „ochotu být vstřícný vůči lékařům, lékárnám a pacientům (…) nijak neposunul“. „Musí dramaticky lépe spolupracovat,“ dodal. Řešením podle ministra má být výměna ve vedení úřadu. Jeho nová ředitelka Kateřina Podrazilová nastoupila ve čtvrtek, vystřídala Irenu Storovou, která byla v čele instituce pět let. Podle Válka má půlroční zkušební lhůtu na to, aby nastartovala potřebné změny. „Mít jednoduché, rychlé a kvalitní informace o tom, který lék chybí (…), mít informace o tom, kde lék je – pro zdravotníka i pro pacienta, a daleko víc komunikovat s lékárnickou komorou,“ vyjmenoval úkoly pro novou ředitelku úřadu. „Pokud se to nepodaří, bude vypsáno nové výběrové řízení,“ řekl Válek.

přehrát video Otázky Václava Moravce o zdravotnictví - 2. část

Navýšení přesčasů lékařů chce Válek zrušit Problémem českého zdravotnictví není jen aktuální nedostatek medikamentů, ale také personálu. Debatu rozproudila novela zákoníku práce, kterou minulou neděli podepsal prezident Petr Pavel. Umožňuje, aby lékaři odpracovali až 832 hodiny přesčasů ročně. Dosud šlo o polovinu, 416 hodin za rok. „Zákon je velice nešťastný,“ okomentoval předpis Mrozek. Podle něj udělil „políček našim lékařům“. Novela podle něj neřeší současnou situaci a nadále jen „počítá s tím, že lékaři budou trávit téměř veškerý svůj čas v nemocnicích“. S tím podle Mrozka nesouhlasí mladí lékaři. „Já je v tom úplně podporuji. Nechtějí udělat tu chybu, kterou jsme udělali my, že jsme se plně obětovali pro zdravotnictví. Obětovali jsme své rodiny, neviděli jsme vyrůstat své děti, netrávili jsme Vánoce s rodinou,“ popsal.