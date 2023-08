Proti výpadkům léků má pomoci novela zákona. Trh podle zástupce firem není odolný

Podle Dvořáčka je u antibiotik už situace poměrně stabilizovaná. „V této chvíli nám z těch mnoha skupin antibiotik chybí jediný přípravek, respektive jeho sirupová forma – to je fenoxymetylpenicilin. Nicméně jsme zajistili další dodávky neregistrovaného léčiva z jiných evropských trhů, tato dodávka by měla dojít do konce srpna,“ odhadl náměstek. Významný problém v oblasti antibiotik na podzim neočekává.

U přípravků pro pacienty s Parkinsonovou chorobou podle něj došlo k tomu, že jeden z výrobců přerušil dodávky preparátů a další jej nedokázal nahradit. „Tohle je nicméně velmi krátkodobá záležitost, silnější přípravek by měl být dostupný už v příštím týdnu v množství, které by mělo pokrýt potřeby pacientů,“ informoval Dvořáček.

Připustil, že tento silnější preparát nemusí být úplně vhodný pro pacienty, kteří potřebují jiné dávkování, úřady podle něj ale zajistily dodávky i slabšího přípravku – i v tomto případě v příštím týdnu. „Situace na trhu s léky je velmi komplikovaná, výpadky se týkají různých kategorií a není možné jednoduše předvídat, kde k přerušení dodávek dojde příště,“ tvrdí náměstek ministra zdravotnictví. I to je důvod, proč je připravena novela zákona o léčivech, která má právě i výpadky medikamentů řešit.

Kontrolujeme i „cizí“ léky, ujišťuje Dvořáček

Novelizovat se přitom podle Dvořáčka má i evropské nařízení, jehož cílem je výrobce léků dotlačit k tomu, aby o případných výpadcích v dodávkách informovali co nejdříve. Nyní se podle něj stává, že se úřady o problému dozví pouze pár dní předem, případně až přímo v momentě, kdy k výpadku dojde.

„Už na jaře jsme ale zavedli monitoring výpadků napříč evropskými státy. Pokud dojde k nedostupnosti (léku) v několika členských státech EU, je velmi pravděpodobné, že se ta nedostupnost bude šířit dál a možná i do Česka,“ uvedl Dvořáček. Podle něj se ukazuje, že pokud výrobce medikamentů na problémy upozorní s větším předstihem, lze léky zajistit z jiných evropských trhů, byť komplikovaně.

Aktuálně jsou podle něj v částech Evropy výpadky léčiv například na kardiovaskulární onemocnění, pro některé onkologické pacienty nebo různých druhů antibiotik. Takové situace jsou podle něj řešitelné v případě, pokud mezi lidmi nevypukne „nákupní panika“ a nezačnou určité léky skupovat v objemu, který ani nemohou spotřebovat. Připomněl v této souvislosti nedostatek Nurofenu z konce minulého roku.

Pacienty ujistil, že i když v lékárně narazí například na přípravek v cizojazyčném balení, který má jiný obchodní název, ale totožnou účinnou látku jako jimi užívaný lék, i tento „cizí“ medikament prochází kontrolou na ministerstvu a ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Jsou to přípravky, které jsou naprosto bezpečné a účinné,“ uklidňuje Dvořáček. Pacienti se tak podle něj nemusí bát, že by „jejich“ lék nebyl.