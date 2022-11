Léky chybí čím dál častěji. Některé jsou nenahraditelné

Roli hraje i stanovování ceny a úhrady ze strany pojišťovny

Určitou roli podle lékárníků hraje i striktní stanovování ceny léku a jeho úhrady ze strany zdravotní pojišťovny. „Při výpadku léku ho pak výrobce nejdřív dodá do zemí, kde za něj dostane více peněz,“ doplnil. Objevily se i jednotky případů, kdy výrobce lék kvůli tomu, že byla cena příliš nízká, přestal do Česka dodávat. Mluvčí komory Michaela Bažantová jako příklad uvedla, že cena některých tablet na vysoký krevní tlak je v řádu desetihaléřů za denní dávku a u dětského sirupu na recept pojišťovna platí třeba 36 korun.

Celkově narostl objem peněz směřujících do zdravotnictví za deset let o osmdesát procent. U léků na předpis stoupl o zhruba šest procent na současných 38,5 miliardy korun. „Když teď inflace a náklady skokově rostou, systém na to není připravený,“ dodal Krebs. SÚKL ceny léků hodnotí v pravidelných intervalech, kdy znovu stanoví jejich cenu a úhradu, v současné době u některých léků projednává i jejich zvýšení. Teoreticky se mohou rozhodnout více za konkrétní lék platit i zdravotní pojišťovny, shodnout by se ale muselo všech sedm.