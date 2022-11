Skutečné výpadky léků nejsou tak vážné, říká Storová. Lékárníci většinu zvládnou nahradit

Za posledních pět let Státní ústav pro kontrolu léčiv přijal deset tisíc hlášení o přerušení dodávek léků. Mezi přípravky s nejčastějšími výpadky patří medikamenty na prevenci kardiovaskulárních onemocnění, na epilepsii či protizánětlivé léky.

Storová ale tvrdí, že aktuálně jde jen o lehce zvýšený nedostatek. „Je potřeba rozlišit to, co je počet hlášení, a co jsou skutečné výpadky,“ upozornila. „Počet hlášení je vždy vyšší, než jsou skutečné výpadky. (…) Hlášení se může opakovaně týkat jednoho léčiva,“ vysvětlila.

„My většinu toho v lékárnách dokážeme nějakým způsobem nahradit, třeba prostřednictvím standardní generické substituce. (…) Některé dokážeme v lékárnách i připravit,“ říká Krebs s tím, že nedostatek léků je rozhodně vyšší než býval v předchozích letech, „ale není na místě vytvářet paniku, že by pacienti nebyli léčeni. Jsou léčeni a budou“.