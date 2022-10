V lékárnách chybí penicilin. Lékaři předepisují jeho alternativy, ty jsou ale méně vhodné a často dražší

Tablety penicilinu velmi často potřebují nejen dospělí, ale i starší děti. „Pro léčbu například bakteriální angíny, streptokokového zánětu nosohltanu a patrových mandlí nebo také k léčbě zánětu dutin bakteriálního původu,“ vysvětluje praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.

Penicilin ale v řadě lékáren nyní není k dostání.

Výpadek má konkrétně ten základní, lékaři proto musí předepisovat alternativní léky. „Museli jsme 'experimentovat' s dávkami, třeba kombinovat dvě tablety s nižší gramáží místo jedné. Nebo si některou rozpůlit podle váhy pacienta,“ prozrazuje Bezdíčková.

Někde nejsou ani alternativy

Česká televize oslovila největší řetězce a velké nemocniční lékárny. Například v Motole mají zásobu penicilinu zhruba na dva týdny. V ostravské fakultní nemocnici zbývá už jen několik krabiček léku. Lékárny BENU nemají na skladě ani jeho alternativy.

„Na základě informací, kterými disponujeme, se jedná o výpadek z důvodu výroby. To znamená, že to je na straně výrobce,“ uvedl prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Dle komory za nedostupností léků na recept stojí i jejich příliš nízká cena na českém trhu, protože výrobci je raději dodají do zemí, kde je cena vyšší.