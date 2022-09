Lékárny v Česku hlásí výpadky některých často užívaných léků. Podle ústavu nejde o výjimečnou situaci

„Více se o tom mluví, je to větší téma, řeší se to na celoevropské úrovni, což dává dojem, že je výpadků více, ale ve skutečnosti se jen přesouvají mezi jednotlivými skupinami. Ale co do počtu jich více nepozorujeme,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Pacienti by se ale podle lékárníků v případě volně prodejných léků předzásobovat neměli. „Nedostane se na ty, kteří by to v tu chvíli potřebovali. A důležité je, že v naprosté většině jsme schopní najít funkční alternativu,“ říká prezident České lékárnické komory Aleš Kerbs. Jsou jen jednotky těch, u kterých to nelze.