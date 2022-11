V Česku chybí některé léky, hlavně antibiotika. Nedostatek léčiv postihuje celou Evropu

Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firem Filipa Vrubela jsou zatím výpadky v řádu maximálně jednoho a půl procenta z celkově dostupných léčiv. „Přesto, že se výpadky v čase vyvíjejí a je určitý nárůst oproti předchozím letům, odpovídá to tomu, jak jsou globální dodavatelské řetězce stále ještě narušeny kvůli pandemii covidu-19,“ tvrdí.

Jedním z největších problémů je v tuto chvíli nedostatek penicilinu, či přesněji antibiotik s obsahem fenoxymethylpenicilinu v tabletové formě. Dodávky by měly být obnoveny příští týden, jak potvrzuje také náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. „Vzhledem k tomu, že výpadek byl celoevropský, se může stát, že dodávky nebudou v tak plynulé podobě, jak bychom si přáli,“ doplňuje.

Mizí nejen léky, ale i lékárny

Ubývá také lékáren. V roce 2014 jich SÚKL evidoval 2601, v roce 2021 jich bylo 2476. Mizí často z menších obcí a nové naopak vznikají na lukrativních místech, kde už jiná lékárna funguje. Té pak konkurují. Někteří lékárníci proto navrhují stanovení geografických pravidel.

Ministerstvo zdravotnictví se k podobným návrhům staví zdrženlivě, nemuselo by to podle něj vést k zamýšlenému výsledku.

„Může to souviset s podfinancováním lékárenské péče,“ vysvětluje Krebs. „Objem financí, které jdou do léků na recept, se za posledních patnáct let prakticky nezměnil, zvýšil se oproti ostatním segmentům minimálně,“ říká.