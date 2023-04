Některých léků je stále nedostatek. Německo chce předejít výpadkům zdražením léčiv pro pojišťovny

Storová upozornila, že léčiv se do Česka dodává více než v období před pandemií. „My jsme si srovnali období, kde se vyskytuje nejvíce respiračních onemocnění. Je tam zřejmé, že dodávky léčivých přípravků ze skupiny antibiotik byly vyšší než v předcovidovém období. Když si srovnáme období covidové, tak je tam nárůst. To znamená, že dodávky jsou,“ uvedla.

Některé chtějí výrobce motivovat navýšením cen, které za léky platí zdravotní pojišťovny. Za léčiva by si farmaceutické firmy mohly účtovat více například v Německu. Opatření by se mělo týkat hlavně léků pro děti. „Povolíme firmám, aby navýšily současné ceny až o padesát procent,“ řekl německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach.

Ministerstvo zdravotnictví však potvrdilo, že s Německem o opatření komunikuje. „Mýtus o tom, že Česká republika má výrazně levnější léky, než má zbytek Evropy, absolutně vyvracím. Je jasné, že v momentě, kdy tak velký trh jako Německo nějakým způsobem významně posune cenovou hladinu, by se to mohlo promítnout i do dostupnosti na jiných trzích. Ale my jsme ve velmi úzké komunikaci s ministerstvem zdravotnictví Německa,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Podle finální německé legislativy by se mohly upravit i české zákony. Klíčovou součástí novely je povinnost výrobců dodávat léky do Česka dva měsíce po nahlášení výpadku. Ministerstvo zdravotnictví nyní připomínky k novele vypořádává, její podoba proto stále není konečná. V nejnovější verzi přibyla povinnost pro distributory. I ti by měli držet zásoby vybraných léků.

Seznam těchto léků by se měl aktualizovat i podle výpadků v jiných zemích. Mapovat by je mělo nové oddělení pro aktivní lékovou politiku, které na ministerstvu vzniká.