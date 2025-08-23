Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) počítá pro příští rok se schodkem státního rozpočtu 280 miliard korun. Ostré vyjednávání začne příští týden. Některým ministrům vadí, že dostali od resortu první návrh bez peněz na národní dotace. Podle Stanjury se v nich ale nebude škrtat plošně. Místopředseda sněmovního hospodářského výboru Patrik Nacher (ANO) v Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou potvrdil, že pokud se ANO dostane do vlády, rozpočet „velmi pravděpodobně“ přepracuje. Do debaty byli pozváni i zástupci koalice SPOLU. Všechny tři strany se omluvily. Zmínily vytíženost politiků v kontaktních kampaních.
Nacher kritizoval plánovaný schodek státního rozpočtu
22 minut