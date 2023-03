Některých léků bude nedostatek do letních prázdnin, připouští Válek

„Situace pořád není dobrá,“ komentoval ministr situaci na trhu s léčivy. Podle něj se ale nestává, že by nebyl dostupný žádný lék, který je na konkrétní onemocnění použitelný. „Vždycky dostaneme do České republiky alespoň jedno antibiotikum z každé kategorie, ale nemusíte dostat to, na které jste zvyklí,“ dodal.

Lékárny se podle dřívějšího vyjádření tuzemské komory snaží své spádové lékaře informovat o tom, jaké medikamenty je možné předepisovat, protože jsou k dispozici.

Zástupci resortu podle Válka jednají o dodávkách léků i v zahraničí, například ve Spojených arabských emirátech nebo v Austrálii. „Není to otázka ceny. Cena může být, jakou chce výrobce, vláda ji schválí a bude hrazená,“ doplnil ministr. Současná jednání pak podle něj umožní držet zásoby a připravit se na podzimní vlnu chřipkové epidemie. Ministr dříve uvedl, že pojišťovny za léky, jejichž dovoz už vláda schválila, platí řádově jen o koruny více než za medikamenty běžně dostupné v Česku.