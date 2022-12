Nurofen a penicilin jsou už podle ministra v lékárnách. Situaci máme pod kontrolou, ujistil Válek

Zdravotnictví kvůli výpadkům dojednalo mimořádné objednávky 300 tisíc balení Nurofenu, který se dětem podává na snižování horečky a tlumení bolesti. Postupně se od úterý dostává do prodeje. „Lékárny jsou zásobeny v dostatečném množství. Už dodávky, které počítáme do října letošního roku, v některých případech převyšují ty z minulého roku. Poptávka je však vyšší, což se nedalo úplně předvídat,“ poznamenala ředitelka SÚKL Irena Storová.

„Chtěli bychom mít připravené scénáře, které budou konkrétní situaci řešit,“ vysvětlil náměstek ministra Jakub Dvořáček, který skupinu povede. Scházet se podle něj bude tak dlouho, dokud se situace nestabilizuje. Očekává, že to může být půl roku i rok.

Válek ve středu uvedl, že u volně prodejných léků má stát omezené možnosti pro regulaci prodeje. U léků na předpis má výpadky řešit připravovaná novela zákona o léčivech, která má stanovit distributorům povinnost držet u vybraných léků dvouměsíční zásobu. Platit by mohla od roku 2024.

Plošné restrikce ale podle Černého nutné nejsou. „Očekával bych to, že alespoň teď přes vánoční svátky, kdy lidé přestanou intenzivně chodit do práce, není výuka ve školách a podobně, tak by množství pacientů mělo klesat,“ míní virolog.