Stát nedokáže regulovat volně prodejné léky, říká Válek. Rodiče je shání i za hranicemi

Týká se to například jižních Čech, odkud je z mnoha míst blízko do Rakouska. Štáb ČT navštívil město Gmünd, které leží přes hranici u Českých Velenic. V lékárně byl sirup pro děti k sehnání, její vedoucí prozradila, že v tuzemsku místy nedostatkové medikamenty sem jezdí kupovat až patnáct zákazníků z Česka denně. Mají tu ale nastavený limit jednoho balení na osobu.

Minulý týden ministerstvo informovalo, že výrobce do Česka přislíbil dodat 300 tisíc balení Nurofenu, do Vánoc by měla dorazit zhruba třetina. Už tento týden by měl podle výrobce být dostupný také rozpustný prášek Nurofen pro děti od tří měsíců a od šesti let a čípky.

Novela zákona o léčivech, která by měla dát distributorům povinnost u vybraných léků na předpis držet dvouměsíční zásobu, je podle Válka v připomínkovém řízení. Do sněmovny by podle něj mohla přijít za několik měsíců a platit nejdříve od roku 2024.