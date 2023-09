Penicilinu by měl být dostatek, tvrdí ministerstvo zdravotnictví

Výrobci dodají do druhé poloviny listopadu do Česka 300 tisíc balení penicilinu v tabletách a suspenzích. Mělo by ho tak být dostatek, uvedlo v páteční tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví. V pondělí přijde třicet tisíc balení penicilinu od společnosti BB Pharma, která dodávky do tuzemska v posledním půlroce navýšila o 500 procent, uvedl již před tím předseda představenstva společnosti Jiří Volf na páteční tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Podle zástupců ministerstva i distributorů hraje v současném nedostatku léků velkou roli panika, doporučili proto rezervace v lékárně v dostatečném časovém předstihu.