Ministři dostali za úkol ušetřit ještě letos dvacet miliard. Příští rok plánují propouštět

Úspory se podle ministerstva financí dotknou hlavně provozu, platů nebo dotací. Bez nich by se letošní deficit státního rozpočtu dostal až na 320 miliard. Opozice je skeptická. „Jako bývalá ministryně financí to vidím jako nereálné, pokud to chce brát z provozu, téměř na konci roku a z objemu mezd, při tom, že my máme největší propad reálných mezd ze zemí OECD,“ uvedla místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Alena Schillerová (ANO).

„Pokud se státní rozpočet připraví tak, že se nabírá letos osm tisíc nových státních zaměstnanců, a pak koncem května začne vláda řešit, jestli náhodou stát nezaměstnává moc lidí a jestli není potřeba někde to upravit, tak samozřejmě je pozdě,“ okomentoval místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).

Stát zaměstnává téměř půl milionu lidí

Dosud míst ve státní správě spíš přibývalo. Letos ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají 499 tisíc lidí, o deset tisíc víc než vloni. Vůbec nejpočetnějšími státními zaměstnanci jsou učitelé, kterých je 194 tisíc. Následuje 77 tisíc ostatních zaměstnanců škol, například kuchařek nebo uklízeček. Přes 69 tisíc je příslušníků bezpečnostních složek - hasičů, policistů, celníků nebo dozorců.

Letos stát za platy svých pracovníků vydá přes čtvrt bilionu korun. Průměrný výdělek ve veřejné sféře přesáhl 42 tisíc korun hrubého měsíčně a dlouhodobě se drží nad celorepublikovým mzdovým průměrem.

Příští rok chtějí ministerstva propouštět

Propouštění státních zaměstnanců je v plánu pro příští rok. Ministerstva připravují škrty v tabulkových místech nebo slučují agendy. Cílem je kvůli vysokému zadlužení ještě výrazněji redukovat výdaje na provoz i na platy.

Kvůli úsporám například již skončila pobočka úřadu práce v Nejdku na Karlovarsku. Škrtá se i na samotném ministerstvu práce. „Už jsem před nějakým časem zastavil doplňování veškerých pozic, které tady vznikají poté, co lidé odcházejí. Ať už na mateřskou, rodičovskou, do důchodu nebo někam jinam,“ uvedl ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Zavírání poboček se týká i ministerstva financí. Od července ukončilo provoz na 77 územních pracovišť finančních úřadů, v dalších letech přinesou úsporu až 150 milionů korun. Za poslední dva roky zrušil resort na tisíc tabulkových míst. „Jsem příznivec toho, abychom měli méně zaměstnanců, ale lépe placených. Tak i v rámci ozdravného balíčku máme opatření na straně celní správy, kde se snižuje počet celních úřadů,“ řekl Stanjura.