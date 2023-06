Stanjura v prvním nástřelu rozpočtu na rok 2024 překvapil. Koaliční partneři se nečekaným úsporám brání

Tvrdé návrhy premiér mírní

Ministr Stanjura do návrhu napsal vedle plánu na snížení tarifních platů státních zaměstnanců o pět procent například i seškrtání výdajů na vědu a výzkum o desetinu.

Premiér chce o všech bodech ještě jednat. „Ano, všude je možné přemýšlet nad úsporami, tady nejde o to, že bychom krátili třeba peníze na výzkum, ale musíme třeba přemýšlet nad tím, jestli například resortní výzkumné ústavy nedublují výzkumnou činnost třeba univerzit nebo Akademie věd,“ řekl Fiala.

Koaliční partneři: Tohle jsme si nedohodli

Koaliční partneři však mají k úsporným návrhům ministra financí výhrady. „Návrh ke snížení tarifů zaměstnanců státu v době dvouciferné inflace o pět procent či snížení celkového objemu platů o čtyři procenta namísto koalicí oznámených dvou procent nemá oporu v žádné z předchozích diskusí či dohod,“ vymezil se předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zase odmítá zmrazení plateb státu zdravotním pojišťovnám. „Toto je mimo diskusi. Ten vývoj státních pojištěnců do roku 2030, do roku 2050 je vcelku jednoznačný a jasný,“ říká s tím, že by došlo v následujících letech ke zhoršení zdravotní péče.

Vládní koalice bude o návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednávat celé léto. Ve Strakově akademii plánuje Fialův kabinet nejdůležitější zákon roku schvalovat v září. Hned poté ho pošle do Poslanecké sněmovny.