Soud potvrdil trest Igoru Mižákovi za zveřejnění korespondence expremiérů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Krajský soud v Brně v úterý potvrdil peněžitý trest 200 tisíc korun pro zakladatele a správce webu White Media Igora Mižáka. Web podle žalobce zveřejnil stovky až tisíce soukromých listin či dat. Soud zamítl odvolání obžalovaného, rozhodnutí je tedy pravomocné. Třem poškozeným, kteří se proti rozhodnutí městského soudu odvolali, soud také přiznal náhradu nemajetkové újmy. Mižák má každému zaplatit padesát tisíc korun.

Poškozených bylo více, včetně bývalých premiérů Bohuslava Sobotky či Vladimíra Špidly (tehdy oba ČSSD). Proti rozhodnutí městského soudu se ale neodvolali, když je městský soud odkázal na občanskoprávní řízení. Mižák žije v Austrálii, podle svého obhájce se cítí nevinen.

„Soud prvního stupně provedl dokazování v potřebném rozsahu a učinil správná rozhodnutí, provedené důkazy logicky a správně vyhodnotil. Nalézací soud se se závěry soudu prvního stupně plně ztotožňuje,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Lenka Králíková.

Městský soud v Brně ve věci rozhodl loni 13. května. „Pan obžalovaný zřídil internetové stránky White Media, platil je a spravoval. Na tyto stránky byly umisťovány informace, které byly získány ze soukromých internetových schránek. Ty informace byly získány nelegálně, bez vědomí těch lidí, účty byly takzvaně hackovány. Jde o porušení listovního tajemství a týká se to asi čtyřiceti až padesáti osob většinou z veřejného života,“ popsal už dříve žalobce Jaroslav Paul.

Soud nepravomocně uložil peněžitý trest tvůrci webu White Media
Web šel po odpůrcích rasismu

Mižák stál za webem podle žalobce od jeho počátku, trvale ale pobývá v zahraničí. Má slovenské občanství. Poškozeným lidem hackeři napadli počítačové účty, fotografie jejich osobní korespondence z e-mailů či kopie dokladů, osobních dat, telefonních čísel se následně objevily na webu White Media. Mezi poškozenými jsou bývalí politici, arabisté, zaměstnanci Amnesty International či další lidé, kteří veřejně vystupovali proti rasismu a xenofobii. Kromě bývalých předsedů vlády je mezi nimi například kněz a filozof Tomáš Halík, zpěvák a skladatel Michael Kocáb či Kateřina Bursíková Jacques.

Například do počítačového účtu tehdejšího premiéra Sobotky se hackeři dostali na konci roku 2015. Web White Media následně tvrdil, že z něj získali utajované informace. Ministerstvo vnitra to odmítlo, web ale zveřejnil část Sobotkovy korespondence. Týkala se například uprchlické krize, předvolebních průzkumů, vedení Českého rozhlasu nebo financování sportu. Sobotka byl premiérem v letech 2014 až 2017.

Několik poškozených se připojilo k řízení, žádali odškodné za nemajetkovou újmu. Jde o desítky tisíc až statisíce korun. Například Sobotka se Špidlou požadovali každý sto tisíc korun. Web zveřejnil stovky až nižší tisíce dokumentů či dat, a to z let 2012 až 2016. Stránky fungovaly do roku 2019, poté byly zablokovány.

Na webu se kromě textů objevovala také videa napadající například Romy či imigranty především afrického původu a muslimy. Objevily se tam také seznamy osob, které se veřejně vyslovily proti nenávisti k lidem z odlišných kultur.

Policie prověřuje případ rasistických urážek vůči romským dětem ve vlaku
