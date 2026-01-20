Babiš a Okamura se budou moci vyjádřit ve sněmovním výboru ke svým kauzám


Sněmovní mandátový a imunitní výbor se v úterý bude zabývat soudními žádostmi o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Oba politici dostanou příležitost se ke svým případům vyjádřit, potvrdili účast na jednání. Doporučení plénu k žádostem by měl výbor vydat za dva týdny. Očekává, se, že sněmovna Babiše a Okamuru tentokrát ke stíhání nevydá.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Babiš dříve uvedl, že sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá. Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát.

Okamura čelí stíhání v souvislosti s případem předloňských plakátů hnutí před senátními a krajskými volbami. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Okamura opakovaně označil stíhání za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, ho sněmovna k stíhání vydala.

Členové výboru už dostali příležitost nahlédnout do obou trestních spisů. Soudy je doručily na žádost výboru loni v listopadu do sněmovny.

