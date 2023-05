Hamplovi i Kalouskovi se úsporný balíček zamlouvá. Obávají se ale, aby se ve sněmovně nerozmělnil

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, který vládu v minulých měsících kritizoval za málo úspornou politiku, považuje právě to za zásadní nebezpečí, které je s balíčkem spojené. Obává se, „aby se to vládě při realizaci nerozmělnilo pod rukama, aby 80 miliard úspor bylo opravdu 80 miliard“.

Vláda představila 11. května svůj konsolidační balíček, čím vyvolala množství roztrpčených reakcí a kritiky, ale také pochybnosti, zda skutečně dokáže uskutečnit vše, co slíbila. Kroky jako daňové změny, vyšší odvody osob samostatně výdělečně činných nebo zrušení podpory školkovného či zaměstnaneckých benefitů jsou zatím jen sliby – příslušné zákony bude muset kabinet teprve předložit.

Podobně smýšlí předseda Národní rozpočtové rady a také člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Mojmír Hampl. Za úspěch bude považovat, „pokud se to podaří uvést do praxe, pokud se to nerozsype cestou“. Balíček nicméně hodnotí nanejvýš příznivě, i když vláda zdaleka nepřevzala všechna opatření, která jí NERV loni předložil ve svých návrzích na snížení strukturálního deficitu. „Vidíme první pokus, dobrý pokus (…) otočit křivku letu, pádu,“ zdůraznil.

Hampl i Kalousek vnímají ovšem jako poněkud riskantní úpravy sazeb daně z přidané hodnoty. Exministr míní, že by vláda nejlépe udělala, kdyby DPH nechala v dosavadní podobě. Za změny ponese vláda podle něj zbytečně velké politické náklady.

Předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard, který coby poslanec STAN byl u koaličního vyjednávání podoby úsporných opatření, ovšem zdůraznil, že důsledky sloučení desetiprocentní a patnáctiprocentní sazby do jedné dvanáctiprocentní a přesuny některých položek mezi sníženou a plnou sazbou budou v součtu pro občany příznivé. „Ostatní změny daní jsou negativní pro občana. Něčím jsme to chtěli vyvažovat,“ podotkl. Odkázal například na to, že bude nižší DPH na potraviny.