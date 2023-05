Výroba vína je z nápojů nejnáročnější, hájil Chlad nulovou daň. Podle Darebníka je diskriminační

Darebník kritizoval, že diskriminace na trhu s alkoholem pokračuje. Obává se, že nedojde k očekávanému růstu výběru spotřební daně tak, jak vláda předpokládá, protože se část spotřeby alkoholu přelije do spotřeby nedaněného vína. Dodal, že jej rovněž rozzlobilo tvrzení jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL), že je víno spíše zemědělským produktem než alkoholem, protože jej vinař musí sám vypěstovat.

„Já mluvím ze Zlína. Zlín je bránou do Valašska, kde hlavním nápojem jsou ovocné pálenky. Jestli mi pan hejtman chce říci, že ovoce není zemědělský produkt, že s tím není spojena taková práce, jako je s pěstováním vína, že to není ruční práce, že ti lidé tam netráví hodiny a hodiny svého volného času, aby to ovoce vypěstovali, tak já už nevím, kde je pravda,“ uvedl Darebník.

Podle něj si také nikdo neuvědomuje, že zdrojem potravinářského lihu je také cukrová řepa, která se v Česku pěstuje. „I ostatní odvětví alkoholového průmyslu, to znamená jak likérníci, tak pivovarníci, jsou napojeni na zemědělství, je to nedílná součást zemědělsko-potravinářského komplexu,“ podotkl.

Odlišný proces

Chlad zmínil, že se nyní obě strany handrkují o něco, co nesnese srovnání. „Přestože souhlasím s panem Darebníkem, že pro určitou část a určitý segment i jiného nápojového průmyslu je potřeba ovoce, my se tady bavíme o teritoriální příslušnosti, která je naprosto jedinečná pro komoditu vinic a vína,“ uvedl a dodal, že než on prodá láhev vína, tak musí čekat minimálně čtyři roky, než se zapěstuje vinice s nákladem 1,2 milionu korun na hektar.

Dodal, že je diametrální rozdíl mezi výrobou vína a například piva z hlediska času i náročnosti. „Vinařský proces je třičtvrtě roku s veškerými riziky a pak je dvouměsíční výrobní proces. (…) Když to vezmu s veškerým respektem na pivo, tak potřebuji slad, vodu, kvasinky, chmel a ten proces počínaje nákupem můžu zahájit a udělat kdykoliv v průběhu roku a za třicet až čtyřicet dnů, včetně kvašení a ležení, mám tu záležitost v láhvi a může to pít konzument,“ podotkl s tím, že EU tedy proto posuzovala víno jako jinou komoditu, včetně přínosu pro krajinu.

Darebník podotkl, že v jedenácti zemích EU spotřební daň na tiché víno je. Je potřeba si podle něj také uvědomit, v jaké ekonomické situace se Česko nachází. „Myslím si, že je určitou morální povinností se podívat na to, zda by nebylo správné to tiché víno zdanit.“ Dodal, že spotřeba šumivého vína, které zdaněno je, v posledních letech enormě roste. „Za posledních deset let je to skoro sto procent. Vidíme, že když vinaři říkají, že pokud zavedeme spotřební daň na tiché víno, tak to znamená likvidaci vinařství, tak to není vůbec pravda.“