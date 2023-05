Koaliční lídři budou znovu debatovat o úsporách. Podle premiéra pokračuje i jednání o úpravě DPH

„Musíme se podívat, jak to dopadne na jednotlivé skupiny, protože návrhy, které jsme zatím diskutovali, jako je třeba navýšení daně u ubytovacích služeb, by dopadly třeba i na studenty vysokoškolských kolejí,“ upozornil šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.

„Současné tři sazby fungují dobře z hlediska sociální podpory zranitelných skupin domácností. Některé položky v těch snížených sazbách by být neměly, byly tam vloženy nesystémově, například řezané květiny nebo nižší sazba DPH u novin a časopisů nedává úplně logiku,“ myslí si ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ministerstvo financí také navrhlo přesunout některé položky z dnešní prostřední –⁠ tedy 15procentní sazby DPH –⁠ do nejvyšší 21procentní. Třeba sběr a přepravu komunálního odpadu nebo palivové dřevo. Celkem by všechny dosud zmiňované přesuny pomohly zadluženému státnímu rozpočtu.

Zvýšení základní sazby podle STAN a TOP 09

Právě hnutí STAN by spolu s TOP 09 rádo zvýšilo základní sazbu DPH, ve které je velká většina všech položek –⁠ od oblečení, přes obuv až po elektřinu –⁠ z dnešních 21 až na 23 procent. To by podle Starostů a nezávislých mohlo přinést veřejným financím ročně až padesát miliard.

Podle analýzy resortu financí by veřejné rozpočty získaly díky změnám v DPH až 29 miliard korun navíc. Třeba Starostové by rádi získali z DPH do rozpočtu ještě více. „My se debatě o zvýšení na 23 procent nebráníme a preferujeme zachovat tři sazby, ale zároveň říkáme: Pojďme udělat opravdu důslednou revizi jednotlivých složek nebo jednotlivých výrobků, služeb, které jsou v jednotlivých sazbách,“ poznamenal první místopředseda Starostů Lukáš Vlček.