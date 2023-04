Poslanci mají dost podpisů pro vznik komise, která prověří hospodaření Hradu. Opozice je proti

Návrh na vznik vyšetřovací komise podepsalo přes čtyřicet koaličních poslanců. Nelíbily se jim některé postupy Kanceláře prezidenta, například skartace zprávy o Vrběticích nebo hospodaření Lesní správy Lány.

„Já se chci zaobírat primárně těmi kauzami, které se týkají bezpečnosti, ale je prostor, abychom se bavili i o hospodářských věcech. Jakým způsobem se střílela zvěř a podobně,“ uvedl místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Šimon Heller (KDU-ČSL).

Podle člena sněmovního bezpečnostního výboru Jiřího Hájka (STAN) vyplynula na povrch spousta informací a pochybností o efektivním fungování hradní kanceláře.

Poslanci chtějí řešit i to, co dění na Hradě mohlo ovlivňovat. Připomínají ale i nakládání s utajovanými informacemi, čemuž se opakovaně věnoval bezpečnostní výbor. „Ty výsledky pro mě nejsou uspokojující v tom, že by ta kapitola šla uzavřít,“ podotkl člen výboru Michal Zuna (TOP 09).

Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) zmínil, že by se poslanci rovněž měli zabývat rolí východních vlivů. „Zejména ruské federace na prezidenta a jeho okolí, co tam probíhalo za korespondenci, aktivity,“ uvedl.

O návrhu na zřízení vyšetřovací komise nyní budou jednat předsedové koaličních klubů a řešit, kdy by se mohl zařadit na schůzi. O vzniku komise totiž musí rozhodovat celé plénum. Vyjednávat se bude i podpora v koaličních klubech. Návrh sice podepsali zástupci většiny z nich, neznamená to ale automaticky všechny hlasy. Skeptičtí jsou k záměru Piráti.

„Pořádek na Hradě si má udělat nový prezident a policie, která to vyšetřuje. (…) Pokud by se ukázalo, že je potřeba vyšetřovací komise, budeme to debatovat na úrovni předsedů klubů,“ podotkl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

I opoziční poslanci připomínají, že některými kauzami se už úřady zabývají. A komisi tak považují za zbytečnou. „Já bych ji nepodpořil, zdržel bych se, kauzy šetří policie, prezident Pavel si udělal vlastní audit,“ dodává také člen sněmovního bezpečnostního výboru Robert Králíček (ANO).

Podle dalšího člena výboru Radka Kotena (SPD) jde o politické gesto „bez možnosti dosáhnout nějakého výsledku.“

Česká televize oslovila bývalého kancléře Vratislava Mynáře, který uvedl, že činnost kanceláře byla kontrolována i Nejvyšším kontrolním úřadem nebo ministerstvem vnitra. „Pokud poslanci nedůvěřují výše zmíněným institucím, mohou zřídit vlastní vyšetřovací komisi, na to mají jistě právo a všichni potřební včetně mě jistě poskytnou maximální součinnost,“ uvedl Mynář.

Zda komise vznikne nebo ne, by poslanci mohli rozhodovat ještě na dubnové schůzi.