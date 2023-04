ŽIVĚ: Poslanci projednají výdaje na obranu či odvolání Pekarové Adamové

Předsedkyni sněmovny Pekarové Adamové vyčítá opozice údajné stranění vládnímu táboru při řízení schůze, na které poslanci schvalovali zkrácení červnové valorizace důchodů a kterou provázely rozsáhlé obstrukce.

Předsedkyně opozici vzkázala, že jen hledá viníka nepřijatelného vystupování svých poslanců. Za nynějšího rozložení sil v dolní komoře opozice dostatečný počet hlasů pro odvolání Pekarové Adamové nenajde.

Schůze by měla pokračovat ještě ve středu, na Zelený čtvrtek už ale poslanci podle dosavadních informací jednat nebudou. Celkově by schůze mohla trvat až tři týdny a s týdenními přestávkami určenými pro jednání výborů by mohla skončit v pátek 5. května.