ŽIVĚ: Poslanci by mohli začít debatu o obnově lustračních osvědčení pro ministry

Poslanci by mohli začít projednávat lustrační osvědčení pro členy vlády a jejich náměstky. To by dokládali ještě před nástupem do funkce. Sněmovna by mohla také zahájit debatu o návrhu volební reformy. V úvodním kole je také předloha, která umožní poslat zdravotnickým zařízením i za loňský rok náhrady za výpadky příjmů kvůli covidu-19.