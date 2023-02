Vláda schválila změnu valorizace penzí, novelu posílá do sněmovny. Opozice je kritická, hovoří o obstrukcích

Podle Jurečky se sice průměr sníží, ale lidé s nízkými důchody dostanou přidáno více, než by dostali beze změny valorizačního vzorce. Červnová valorizace by totiž měla mít dvě složky – pevných 400 korun a k tomu zvýšení zásluhové části o 2,3 procenta. Ministr uvedl, že díky fixní částce porostou nízké penze výrazněji.

Kdyby se důchody zvýšily podle pravidel platných nyní, tedy v průměru o 1770 korun, stálo by to dodatečných 34,4 miliardy, při zvýšení o průměrných 760 korun to bude 15,4 miliardy. Částka je na dluh. „Cítili jsme nutnost sáhnout do toho mechanismu (valorizací) i z hlediska obecné spravedlnosti, mezigenerační solidarity a udržitelnosti do budoucna,“ prohlásil premiér Petr Fiala (ODS).

Spory o ústavnost

Opozice ale již dala najevo, že se s takovými argumenty nespokojí. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová označila plány vlády za „drzost“, poslanec téhož hnutí Aleš Juchelka kritizoval vládu hlavně za to, že „mění pravidla uprostřed závodu“. Předseda poslanců SPD Radim Fiala míní, že by se důchodci po omezení valorizace dostali do obrovských finančních problémů.

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na níž by se měli poslanci vládnímu návrhu věnovat, by se měla uskutečnit 28. února. Opoziční politici již avizovali, že chystají obstrukce, kterými se pokusí schválení novely snižující červnovou valorizaci zabránit. Zároveň hovoří ANO, SPD i mimosněmovní ČSSD o tom, že pokud vládní návrh projde, obrátí se na Ústavní soud.

Narušovat ústavnost by norma mohla i podle odborářů a zaměstnavatelů, kteří v té souvislosti zmiňovali možnou retroaktivitu i oslabení zásluhovosti. Vláda už dřív sdělila, že se neobává toho, že by změna valorizace mohla být protiústavní. Ústavní právníci Jan Kysela či Ondřej Preuss v minulém týdnu řekli, že novela o valorizaci by při případném přezkumu ústavnosti pravděpodobně obstála.