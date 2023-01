ŽIVĚ: Poslanci plánují projednat návrh na zrušení nadbytečných právních předpisů

Kabinet navrhl zrušit více než deset tisíc nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice většinou platné, ale už se nevyužívají. Tyto předpisy se podle ministerstva vnitra mimo jiné stávají zátěží pro systém eSbírka, ve kterém by lidé měli mít v budoucnu možnost elektronicky vyhledat veškeré zákony a mezinárodní smlouvy v jejich závazné podobě.

Co se týče zeměměřičské novely, ta by měla podle úprav sněmovního zemědělského výboru také uzákonit vznik profesní České komory zeměměřičů. Udělovala by autorizace pro ověřování stavebních plánů nebo státních map.

Středečním dnem má schůze vzhledem ke druhého kolu prezidentských voleb pro tento týden skončit. Koaliční většina navíc předem oznámila, že ani nechce projednávat žádné sporné předlohy. Úterní jednací den skončil předčasně po rozepři mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a předsedkyní opozičního klubu ANO Alenou Schillerovou. Nic konkrétního poslanci neprojednali. Předtím se zhruba tři hodiny zabývali zejména opozičními návrhy na změny programu.