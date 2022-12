Vlaky na hlavních koridorech má hlídat systém zabezpečení ETCS. Vyjde na desítky miliard

V rychlících z Prahy do Ostravy je to rutina stejná už jedenáct let. Kdyby strojvedoucí usnul, omdlel nebo projel kolem červené na návěstidle, lokomotiva sice zastaví i sama, ale až se zpožděním. Stát teď chce příslib stoprocentní bezpečnosti v podobě systému ETCS (European Train Control System).

„Systém de facto v každém okamžiku hlídá strojvedoucího. Jak jeho rychlost, tak kam může dojet,“ přibližuje Vladimír Říha z Centra telematiky a diagnostiky spadajícího pod Správu železnic.

Vše funguje na bázi přenosu signálů z vysílačů mezi kolejnicemi, takzvaných balíz. Jenže výrobců je jen pár a nestíhají. Tendry na nákup tak často končí nezdarem nebo vysokou cenou. Teď se typicky pohybuje kolem 15 milionů korun za jedno vybavené vozidlo. Přepočteno na poměry osobních aut je to podobné, jako kdyby stát nutil majitele starších aut, aby si dokoupili techniku za sto až dvě stě tisíc, jinak nebudou smět na dálnici.

Letos v prosinci stát vykázal vozidla bez ETCS z první tratě vedoucí z Olomouce do Uničova. A za dva roky chce to samé zavést i na dvou koridorech napříč republikou. Kvůli očekávaným výdajům svoji dopravní firmu prodal například Radek Šauer. Nezbývá mu nic jiného než se spojit se silným partnerem.

Ministerstvo nechce čekat

Technologie se přitom vyvíjejí. Nákladní sekce Českých drah si nechala vyvinout po nehodě u Mariánských Lázní speciální zařízení. Satelitní navigace ukazuje strojvedoucímu, kde je a co má před sebou. Včetně stanic či návěstidel.

Vývoj přístroje nyní pokračuje směrem k systému, který by uměl vlak zastavit a dokázal by rozpoznat i hrozící srážku. Nemá to být přímo náhrada ETCS, zmíněný prototyp se jeho schopnostem ale začíná blížit čím dál víc, navíc za zlomek ceny. Ministerstvo ale čekat nechce a na zavedení za dva roky trvá.

„Termín platí. Ví o tom všichni, opakovaně jsme si ho potvrdili. ETCS potřebujeme, protože je to jediný systém, který je opravdu aktivní,“ tvrdí mluvčí resortu dopravy František Jemelka.