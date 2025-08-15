Česko v přípravě na klimatické změny výrazně pokročilo, věří ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Jeho předchůdce ve funkci Richard Brabec (ANO) v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou varoval, že výsledky opatření se projeví za dekády, adaptace je proto nezbytná.
Na extrémy je třeba se připravit, nezmizí, shodují se Hladík a Brabec
Podle Petra Hladíka má řešení tropické budoucnosti dvě roviny – dlouhodobé snižování oxidu uhličitého v atmosféře, což je globální problém, a lokální adaptaci na klimatickou změnu. Ta zahrnuje odolnější systémy, schopnost reagovat na extrémní výkyvy počasí, vlny veder či přívalové srážky a také funkční varovný systém. „Česká republika v tomto hodně pokročila, máme dobrou strategii na adaptaci a děláme konkrétní opatření,“ je přesvědčen Hladík.
Zmínil například zlepšenou předpověď počasí a odhad dopadů při povodních, změny v hospodaření se zemědělskou půdou díky novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, rozvolňování toků řek a potoků či opatření v městském prostředí. Do prevence zařadil i nasmlouvané vrtulníky pro hašení požárů a rozhodnutí vlády nakoupit dalších šest strojů, které mají sloužit jak v Česku, tak v rámci Evropské unie.
Brabec upozornil, že přijatá opatření mají velkou setrvačnost a nelze od nich čekat okamžitý efekt. Připomněl, že v minulosti se realizovala protipovodňová opatření, budovaly se tůně a rybníky nebo se posilovala vodovodní infrastruktura.
Podle něj jde o desetitisíce konkrétních kroků, z nichž některé je stále potřeba dokončit, a každá další vláda v nich bude muset pokračovat, aby byla země na změnu klimatu připravená.
Protipovodňová opatření
Podle Brabce je úkolem státu nastavit mantinely a zajistit financování, které pochází zejména z evropských a státních zdrojů. Dodal, že alespoň pětina obcí s rozšířenou působností v rámci krajů má adaptační plán na změnu klimatu, přičemž zájem obcí se často odvíjí od toho, zda byly zasaženy suchem, nebo mají jiné investiční priority.
„Například u protipovodňových opatření se zrealizovala všechna připravená protipovodňová opatření a zároveň jsme zjednodušili jejich povolování,“ uvedl Hladík. Stát podle něj zajišťuje koordinační úroveň, financování studií a realizaci opatření, zatímco kraje plní koordinační roli tam, kde vodní toky přesahují hranice jedné obce či města.
Brabec upozornil i na dlouhou setrvačnost klimatické změny. „I kdybychom přestali svítit či jezdit autem, bude trvat desítky let, než se projeví výsledky. Extremizace počasí bude pravděpodobně pokračovat, bílé zimy v nížinách budou vzácné, čekají nás dlouhotrvající sucha a extrémy, které zažíváme teď, se budou opakovat,“ varoval. Podle něj je adaptace v budoucnu nezbytná, aby se Česko vyhnulo krizovým situacím.