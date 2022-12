Obstrukce a vysoký počet mimořádných schůzí. Sněmovna má za sebou rok v novém složení

Více obstrukcí letos přiznávají také zástupci opozice. „Začalo i to, že zákony, které jsme opravdu cítili jako nepřekročitelnou červenou linii, přes kterou nejede vlak, jsme se někdy snažili obstruovat,“ vysvětluje předsedkyně sněmovního klubu ANO Alena Schillerová.

Pozitivněji situaci vidí šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. „Celé to je o komunikaci a vím, že pokud dokážeme komunikovat nejenom v rámci koalice, ale i se zástupci opozice, tak se nám zvláště v tom posledním půl roce dařilo jednání sněmovny posunout,“ míní.

Hnutí STAN a lidovci pak společně poukazují na to, že jednání byla ovlivněná i tím, že letošní rok byl pro současnou sněmovnu první v jejím funkčním období. „Musíme si uvědomit, že jsme nastoupili jako nová sněmovna a stát jsme převzali z pohledu veřejných rozpočtů v podstatě v rozvalu,“ myslí si předseda poslaneckého klubu STAN Josef Cogan.

„Je to tam občas jak v absurdním divadle, kdy už řeč přestává být způsobem komunikace. Pokud bych měl něco opravdu ryze pirátského vypíchnout, tak bych řekl, že to je asi Magnitského zákon ,“ hodnotí uplynulý rok ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti).

Hnutí ANO a SPD ale spokojené nejsou. „Poslanecký návrh nám prošel jeden jediný, a to byl poslanecký návrh Radka Vondráčka k zákonu o střetu zájmů. To je málo a mluví to samo o sobě,“ kritizuje vládu Schillerová.

„Na nás na opozici se nedostalo vůbec, my máme jako SPD zhruba dvacet zákonů, které tam leží a na které se nedostalo, protože ani opoziční okénka nám koalice neumožnila dělat,“ tvrdí předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Poprvé v novém roce se poslanci sejdou v úterý 10. ledna na řádné schůzi. Už nyní je ale jasné, že na programu budou mít víc než stovku bodů k projednání.