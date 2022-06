DOKUMENT: Přepis projevu Volodymyra Zelenského před oběma komorami českého parlamentu

Vážený pane předsedo Senátu, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážený pane premiére, členové vlády, vážení členové parlamentu, přítomní novináři, milý český národe.

Za prvé chci poděkovat za tuto možnost obrátit se dnes v tomto formátu na obě komory Parlamentu České republiky a naprosto na všechny Čechy.

Chci poděkovat za ta vřelá slova, silná slova o podpoře našeho národa, mě osobně, našeho státu, která zde dnes zazněla, a za vřelost, s jakou přijímáte naše nuceně vysídlené osoby. Vážíme si toho, je to velmi historické. Jsem vám osobně vděčný za každého Ukrajince.

Přemýšlel jsem, čím začít. Začnu slovy, která každý z vás přesně zná a která znají všichni Evropané, kteří si váží dějin a svobody na našem kontinentu: Jsme s vámi, buďte s námi!

Jsou to slova mimořádné váhy. Měla takovou váhu i v době, kdy zněla na vlnách Českého rozhlasu v roce 1968 a podporovala odpor. Mají mimořádný význam i teď, když při vzpomínce na ně mluvíme o těch, kteří bojovali za svobodu vašeho národa.

Ve skutečnosti však tato slova mají ještě jeden rozměr. Nyní, když ukrajinský národ bojuje za svobodu proti nemilosrdné ruské invazi, můžeme říci, že právě takovými slovy se my Ukrajinci obracíme na všechny národy Evropy, na všechny národy demokratického světa.

Jsme s vámi, buďte s námi!

Klademe odpor proti tyranii, která se stejně jako v minulosti nechce zastavit pouze na Ukrajině. Považuje za svůj cíl všechny v Evropě, všechny ty, kteří žijí svobodně a vlastním životem. Rusko nezajímají jen naše města Mariupol, Severodoněck, Charkov, Oděsa a Kyjev. Ne. Jeho ambice směřují do obrovského prostoru od Varšavy po Sofii, od Prahy po Tallinn, a stejně jako v minulosti je ruská invaze na Ukrajinu jen prvním krokem, který ruské vedení potřebuje, aby otevřelo cestu do jiných zemí, k ovládnutí jiných národů.

Na rovinu to říkají nejen ruští státní propagandisté, ale i ruští představitelé. Dospěli už například i k tomu, že hrozí, že oficiálně zruší uznání nezávislosti pobaltských zemí. A co bude dál? Kdo bude další?

Dámy a pánové, když Ukrajina žádá evropské země o podporu, vycházíme právě z tohoto principu, právě z těch slov, která se stala jedním ze základních pilířů vašich dějin: Jsme s vámi, buďte s námi.

Ruské tanky, které útočí na města ukrajinského Donbasu, které se pokoušejí útočit na ukrajinský Charkov, Mykolajiv, Záporoží, musí být zastaveny a spáleny nebo vyhnány z území nezávislé Ukrajiny. Aby už nikdy nemohly přijet ani do Prahy, ani do Ostravy, ani do Brna, ani do Plzně, ani do Karlových Varů, ani do žádného jiného města našeho kontinentu. Právě na Ukrajině a právě teď se odehrává bitva o budoucnost Evropy.

Jsem velmi vděčný vašemu státu, vašemu lidu za velkorysou pomoc v tomto boji. Česká republika nám pomohla zbraněmi – velmi významně a okamžitě, když se to stalo nezbytným. Děkuji vedení státu – i politicky. Můžete si být jisti, že jste tím podpořili i sebe, svou vlastní svobodu, svůj vlastní život. A podpora musí pokračovat tak dlouho, jak to bude potřebné k vítězství. Přesně tak má tento střet skončit – vítězstvím.

A ať se někteří politici kdesi v některých státech bojí možnosti, že svoboda vyhraje a tyranie prohraje, mezi takovými politiky nejsou vaši vůdci. Český národ moc dobře ví, jak končí kompromisy na cizí účet a k čemu vedou ústupky tyranii, která navrhuje zabrat jakoby jen část požadovaného území, aby předstírala, že agrese skončila. Kdo chce zabrat vše, nikdy se nespokojí s tím, že si vezme jen část.

Vyzývám vás, abyste nadále společně s námi, bez přestání ani na okamžik, přesvědčovali o této prosté pravdě všechny, kteří se dosud neodvážili jasně zvolit stranu v tomto střetu, který trvá již 112. den.

Ukrajina musí mít vše pro vítězství. Moderní a dostatečně silné zbraně – o tom dnes mluvil premiér – abychom získali převahu nad ruskou armádou. Finanční podporu, abychom měli zdroje proti Rusku, jehož rezervy a příjmy jsou stále značné. Za sto dní této války od 24. února a jen na prodeji energetických zdrojů vydělalo Rusko už 93 miliard eur.

Ukrajina by také měla získat zásadní hodnotovou podporu, která konečně vyrazí z rukou Ruska jeho hlavní ideologickou zbraň, totiž tvrzení, že Evropa není schopna skutečného sjednocení a jako by Ukrajina nebyla Evropě potřebná.

Již brzy bychom měli dostat odpověď od Evropské unie, od všech členských zemí, na otázku ohledně postavení Ukrajiny. Udělit Ukrajině postavení kandidátské země právě teď znamená dokázat, že evropské sjednocení je skutečné a že evropské hodnoty skutečně fungují, a ne jen v určitých dokumentech jako krásná formalita.

Ruští vojáci si jasně uvědomují, že bojují právě proti evropským hodnotám, proti tomu, že jakýkoli svobodný národ Evropy, který sdílí společné evropské hodnoty, se může stát součástí evropského sjednocení. Právě to je ideologie ruských okupantů.

Znamená to, že posilovat evropské sjednocení a říci „ano“ Ukrajině je také obranou v této válce. Bude to další historický projev smyslu, který je obsažen ve slovech: „Jsme s vámi, buďte s námi“.

Proto vás žádám, abyste byli co nejaktivnější právě v těchto dnech, právě v těchto týdnech, aby se všichni evropští vůdci shodli na tom, že bránit a posilovat Evropu je naše společná věc, a aby se nikomu nepodařilo z tohoto principu udělat výjimku.

České osudové osmičky – rok 1938, 1948, 1968 – to jsou vyčerpávající odpovědi všem, kteří ještě chtějí pacifikovat agresora zradou evropských hodnot a oslabením Evropy.

Dámy a pánové,

Milý český národe!

Za pár týdnů začne české předsednictví Evropské unii. A v této době nebude méně výzev před námi, před celou Evropou, než nyní. Ale mění se.

Velmi si vážím klíčové pozornosti, která je věnována Ukrajině v prioritách českého předsednictví. Musíme odsouhlasit sedmý balík sankcí proti Rusku za tuto agresi, za tuto válku. A také musíme přejít již věcně k obnově Ukrajiny – celého osvobozeného území.

Když jste v březnu, pane premiére, pane Petře, navštívil naše hlavní město, stal jste se jedním z prvních evropských vůdců, kteří odvážně ukázali, že Evropa je a bude s Ukrajinou. A věřím, že Česká republika bude mezi lídry i při realizaci největšího ekonomického a infrastrukturního projektu naší doby – ukrajinské obnovy. Je to mimořádná příležitost ukázat celou sílu Evropy – technologickou, institucionální, tvůrčí.

Musíme zajistit úplné sladění ukrajinského národního plánu obnovy a evropské platformy pro obnovu, abychom je mohli realizovat co nejkvalitněji a nejrychleji. Dále vás vyzývám, abyste se zapojili do obnovy Ukrajiny i na národní úrovni – a to tím, že převezmete záštitu nad některým z regionů nebo měst či obcí, ukrajinských měst postižených ruskou agresí. Taková obnova bude nejlepším důkazem toho, že už nikdy žádná agrese, jakkoli krutá, nedosáhne svých cílů a ani nedokáže zlomit žádný z evropských národů, a tím méně Evropu jako celek.

Jsem vám vděčný za upřímnou a plnou podporu našich lidí, Ukrajinců, kteří jsou nuceně dočasně vysídleni, našich migrantů. Poskytli jste útočiště našim lidem, kteří prchali před válkou. Tisíce lidí žijí ve vašich domovech, pomáhají jim vaše rodiny. Musíme udělat vše pro to, aby se každý z nich mohl vrátit domů na Ukrajinu.

Můžeme dojít – a určitě dojdeme – k tomu, že principiální dodržování pravidla „Jsme s vámi, buďte s námi!“ bude mít výsledek, který bude možné popsat jinými důležitými slovy, slovy Václava Havla: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“ Bohužel se to v dějinách Evropy často nepovedlo. Ale nyní, právě v roce 2022, právě na Ukrajině a – což je důležité – právě společně to můžeme zajistit tak silně, že plody našeho vítězství bude užívat ještě mnoho generací našich národů.

Děkuji vám! Ať žije Česko!

Sláva Ukrajině!