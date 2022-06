„Jsme s vámi, buďte s námi,“ řekl Zelenskyj v projevu k českým zákonodárcům. Hovořil i o poválečné obnově

Varoval totiž před dalšími ruskými ambicemi. „Ruský vpád na Ukrajinu je pouze prvním krokem, aby si otevřelo cestu k dalším státům. (…) Otevřeně o tom hovoří nejenom ruští propagandisté, ale i vysocí státní úředníci,“ řekl Volodymyr Zelenskyj. Ruské tanky podle něj musejí být zastaveny a vyhnány z území nezávislé Ukrajiny, aby nemohly nikdy dojet do Prahy, Ostravy, Brna, Plzně nebo, Karlových Varů. „Právě na Ukrajině a právě nyní se odehrává bitva o budoucnost Evropy,“ dodal. Odmítl, že by situaci vyřešilo přenechání některých území Rusku. „Ten, kdo chce uchvátit vše, se nikdy nezastaví,“ prohlásil.

Hovořil ale také o poválečné obnově Ukrajiny. „Věřím, že Česko bude mezi lídry, kteří budou co nejvíce přispívat k ekonomické a infrastrukturní obnově Ukrajiny. Je to dobrá příležitost ukázat sílu Evropy,“ řekl Zelenskyj.

Ještě před proslovem ukrajinského prezidenta si zákonodárci vyslechli slova předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), který v krátkém vystoupení odkázal na mnichovskou dohodu a vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vzpomínky na ně podle Vystrčila dávají lidem v Česku „sílu a motivaci vás velmi silně podporovat, cítit s vámi a být s vámi (Ukrajinci) solidární,“ vzkázal do Kyjeva. Podle něj bojuje Ukrajina proti ruské agresi za celý civilizovaný a svobodný svět, je třeba ji podporovat slovy i činy.

Stínový ministr zahraničí Jaroslav Bžoch (ANO) označil projev za „velmi emotivní“. Podotkl, že to vzhledem k situaci na Ukrajině, která čelí ruské agresi, považuje za pochopitelné. „Ze slov pana prezidenta bylo zřejmé, že je vděčný za českou pomoc. Říkal, že Česká republika velmi pomáhá. (…) Jsem přesvědčen, že Ukrajině i nadále pomáhat bude,“ dodal Bžoch.

Odmítl, že by bylo možné interpretovat slova jeho stranického šéfa Andreje Babiše – který podle Respektu řekl, že by Česko nemělo pokračovat v dodávkách zbraní – tak, že by ANO chtělo ukočnit podporu Ukrajiny. Podle Bžocha by ale měla Evropa dodávky zbraní na Ukrajinu lépe koordinovat a více by jich měly posílat země, které mají k dispozici lepší zbraně než Česká republika.

Sám Babiš zhodnotil projev jako nepřekvapivý. „Byl to de facto stejný projev, jaký předvedl v jiných sněmovnách a parlamentech,“ řekl. Důraz na Ukrajinu by podle něj neměl být hlavní prioritou českého předsednictví v EU. Evropa má podle předsedy ANO dostatek svých problémů a jiné věci, které musí řešit.

Odmítavě se k projevu vyjádřil předseda SPD Tomio Okamura. Poukázal, že poslanci jeho hnutí se nepřipojili k potlesku ve stoje, kterým ocenila slova Volodymyra Zelenského většina zákonodárců. „Všichni ostatní poslanci, kromě SPD, tleskali vestoje válce,“ prohlásil.

Česko dodalo na Ukrajinu zbraně, přijalo statisíce uprchlíků

Videoprojev k zahraničním zákonodárcům není pro Zelenského žádnou novinkou. Od ruské invaze do jeho země promlouval již takto ukrajinský prezident mimo jiné k zákonodárcům německým, slovenským, izraelským, americkým i členům Evropského parlamentu. V projevech obvykle děkuje za podporu a žádá, aby ji země zintenzivnily. Hovoří také o ukrajinských potřebách či sankcích vůči Rusku.

V některých projevech zazněly i výtky. Vůči Česku k nim ale Zelenskyj neměl mnoho důvodů. Česká republika byla jednou z prvních zemí, která Ukrajině v souvislosti s ruskou invazí do země poskytla konkrétní vojenskou pomoc.

Podle vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS) Česko poslalo do konce května na Ukrajinu vojenský materiál za více než 3,5 miliardy korun, další dodávky mají následovat. Pro Českou televizi uvedla, že další plánovaná vojenská pomoc, kterou schválila vláda, se týká protichemické obrany munice. Má mít celkovou hodnotu přes osm milionů korun.



Na Ukrajinu už putovaly ruční zbraně či rakety, ale i tanky T-72, samohybné houfnice Dana a salvové raketomety RM-70. Americký ministr obrany Lloyd Austin se zmínil také o české dodávce bojových helikoptér.