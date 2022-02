Fiala podporuje snahu Ukrajiny o vstup do EU. Jsme v nestandardní situaci, říká

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) podporuje snahu Ukrajiny o vstup do Evropské unie. Je podle něj třeba dát jasně najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství demokratických zemí. Řekl to v reakci na slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který v pondělí prohlásil, že Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální procedury.