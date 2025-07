České firmy se na dostavbě Dukovan zapojí z víc než 60 procent, míní Vlček

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) si myslí, že zapojení českých firem do dostavby jaderné elektrárny Dukovany bude ještě větší než 60 procent. Není to jen o konkrétním procentuálním zapojení, tím projektem jim vytvoříme podmínky, jak můžou české technologie exportovat i na další trhy, prohlásil v Interview ČT24 moderovaném Terezou Řezníčkovou. Podle Vlčka je nepochybné, že některé věci si Korejci budou dodávat sami. S ohledem na strategičnost a důležitost projektu uvedl, že ať přijde jakákoliv vláda, jenom blázen by ho zastavil.