„SWIFT je otázkou dní.“ Unie se přibližuje k vyškrtnutí Ruska z platebního systému, váhá jen Berlín

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je nadnárodní společnost, která slouží jako vykonavatel zahraničního platebního styku. Službu využívá zhruba jedenáct tisíc bank a finančních společností ze dvou set zemí z celého světa. Každá banka je v této síti identifikována jedinečným kódem BIC. Nejvíce transakcí v systému se uskutečňuje v dolarech.

„SWIFT je jen otázkou času, velmi krátké doby, dní,“ řekl guvernér centrální banky, který si nepřál být jmenován. „Je to dostatečné? Ne. Je to nezbytné? Rozhodně. Sankce mají smysl pouze tehdy, pokud to bude pro obě strany znamenat náklady. A toto bude nákladné,“ dodal.

Pro trest je nově Itálie, Kypr i Maďarsko

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím sdělil, že italský premiér Mario Draghi během společného telefonátu odpojení Ruska od systému SWIFT podpořil. Řím byl dosud proti. Kancelář italského premiéra to později potvrdila. „Itálie bude plně podporovat linii Evropské unie ohledně sankcí proti Rusku, včetně (těch týkajících se systému) SWIFT,“ uvedl Draghiho úřad v prohlášení.

List The Guardian napsal, že odříznutí Ruska od systému SWIFT se stalo pravděpodobnějším poté, co s návrhem souhlasil zprvu zdrženlivý Kypr. Litevská premiérka Ingrid Šimonytéová uvedla, že se zdá, že proti tomuto kroku už nezbývá žádný silný odpor.

Podporu pro unijní sankce proti Rusku vyjádřil i maďarský premiér Viktor Orbán. „Podporujeme všechny sankce, takže nebudeme nic blokovat. To, na čem se premiéři Evropské unie dokážou dohodnout, přijmeme a podpoříme,“ řekl novinářům na maďarsko-ukrajinské hranici Orbán. „Teď je čas být jednotní, je to válka,“ dodal. Nejdůležitější je podle něj mírové úsilí.

Také šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó na Facebooku napsal, že jeho země neblokuje žádné sankce, a to ani opatření týkající se vyloučení Ruska ze systému SWIFT.

Zdrženlivý Berlín pod tlakem

Nejzdrženlivější dosud zůstává Německo. Šéf opoziční CDU Friedrich Merz před nedávnem možné vyřazení Ruska ze systému SWIFT označil za „atomovou bombu pro finanční trhy“ a v obavě z hospodářských dopadů váhá i německá vládnoucí trojkoalice – vyloučením Ruska ze systému by Německo totiž nemělo jak dosáhnout na své pohledávky, spolková vláda se obává i nedostatku energií.

Podle ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové byly sankce, jež Unie uvalila na ruské banky, cílenější. „Kdybychom měli pocit, že SWIFT je ten nejostřejší meč, tasili bychom ho, ale bohužel to tak není,“ poznamenal šéf parlamentního klubu vládní FPD Christian Dürr.

Tlak na berlínské kancléřství ale sílí. „Vlády EU, které zablokovaly SWIFT, si zasluhují hanbu,“ napsal na Twitteru bývalý předseda Evropské rady a někdejší polský premiér Donald Tusk, současný polský ministerský předseda Mateusz Morawiecki jede vyjednávat do Berlína se slovy, že „není čas pro egoismus“. V Litvě kvůli německé zdrženlivosti lidé protestovali před ambasádou spolkové republiky.

Proti postoji berlínského kabinetu se navíc začínají otáčet i části samotných vládních stran. „Nesmíme se vyhýbat uvalení všech sankcí, které máme k dispozici,“ prohlásil šéf mládežnické organizace sociálních demokratů. „V této situaci musí být dalším krokem vyloučení Ruska ze SWIFT a bojkot dovozu fosilních paliv,“ řekl šéf evropského výboru Bundestagu Anton Hofreiter (Zelení). A německá média se shodují: Kancléř Olaf Scholz se dostal pod tlak.