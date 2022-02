Zaměstnanci ukrajinského velvyslanectví v Moskvě se evakuují do Lotyšska. S odvoláním na lotyšské ministerstvo zahraničí to uvedla agentura Reuters. Zda pracovníci ukrajinské diplomatické mise už do této pobaltské země přijeli, mluvčí lotyšské diplomacie z bezpečnostních důvodů odmítl sdělit.