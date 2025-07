„Nemá smysl zůstávat.“ Postup fronty u Dobropillji vyhání lidi z domovů

Rusové se probíjejí do Pokrovsku v Doněcké oblasti a města a obce v okolí v posledních dvou týdnech zažívají nejmasivnější útoky od začátku ruské invaze. Mezitím Kreml nepotvrdil, zda se zúčastní dalšího kola přímých rozhovorů o ukončení ruské agrese na Ukrajině. Schůzka by se měla konat z podnětu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve středu.

V posledních dvou týdnech lidé hromadně opouštějí město Dobropillja v Doněcké oblasti. Opouštějí své domovy, aniž by měli jistotu, že se do nich ještě vrátí. Fronta je aktuálně jen třináct kilometrů od města.

Poslední kapkou byl pro mnohé dopad letecké pumy na centrum

Města ve vzdálenosti patnácti kilometrů od fronty se kdysi považovala za týlová. Všechno zvrátil nejen technologický pokrok, ale také proměňující se ruská taktika. Místo frontálního útoku ruská vojska postupují přes vesnice z jihovýchodu, čímž nemusí ztrácet síly v boji o samotné město – stačí se přiblížit tak blízko, aby obec mohly terorizovat drony. Takzvaná zóna smrti se tak z původních pěti kilometrů rozšířila až na dvacet kilometrů.

„Je to velmi složité, protože sem dopadá všechno, co může i nemůže. V souvislosti s tím je to tu těžké a nebezpečné,“ popsal velitel hasičů v Dobropillji Valerij Orlov.

Takzvanou poslední kapkou pro místní obyvatele byl dopad půltunové řízené letecké pumy přímo na centrum města. Zasáhla obchod se spotřebitelským zbožím Avrora. Vcelku z něj zůstal jen pevný ocelový trezor.