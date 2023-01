ON-LINE: Otevřely se volební místnosti, první voliči přicházejí vybrat nového prezidenta

O hlasy usiluje osm kandidátů – jedna žena a sedm mužů – kteří přicházejí z aktivní politiky, akademické sféry, byznysu i armády. První z kandidátů – expremiér Andrej Babiš (ANO) – odevzdal hlas těsně po otevření volebních místností. V první hodině hlasovali také další kandidáti bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel a senátor Marek Hilšer (MHS). Babiš, Pavel i Zima řekli po odevzdání hlasů, že věří v postup do druhého kola. To by považoval za úspěch i Hilšer, který však podotkl, že je realista. Před půl třetí odpoledne přijela k volební místnosti v Lánech kolona aut s nynějším prezidentem Milošem Zemanem, který končí své druhé volební období a znovu již kandidovat nemůže. Zeman vyzval k účasti u voleb, i když připustil, že při hlasování o prezidentovi republiky bývá poměrně vysoká. „Volební účast se zatím pohybovala mezi 60 a 65 procenty. Když to srovnáte s devatenáctiprocentní volební účastí v senátních volbách, tak máte další argument, že Senát je v podstatě zbytečný a drahý,“ řekl. Rád by, aby měl jeho nástupce politické zkušenosti „a aby to byl aktivní politik, který dokáže prosadit svůj názor“.

přehrát video Prezident Zeman odevzdal hlas ve volbách Zdroj: ČT24

Vybírat mezi kandidáty může každý občan České republiky, kterému bude nejpozději v sobotu 18 let. Kdo si nezařídil voličský průkaz, musí jít volit do stanovené volební místnosti svého volebního okrsku – například do nejbližší školy nebo na obecní úřad – kdo ho má, může volit kdekoli, ale musí při tom voličský průkaz odevzdat. Kromě něj musí volební komisi ukázat občanský průkaz či cestovní pas. Volebních okrsků je zhruba patnáct tisíc. Informovat každého o tom, do jakého okrsku patří a kde bude volit, je povinnost starostů. Některé voličské průkazy nepřišly Již před začátkem hlasování se objevil první větší problém. V Jihomoravském kraji část voličů, kteří chtěli hlasovat mimo svůj okrsek, nedostala voličský průkaz, o který žádala. Další jej obdrželi s velkou časovou prodlevou nebo až po urgencích. Mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová uvedla, že za dva dny volala desítka lidí. Nejméně v jednom případě vyšlo najevo, že voličský průkaz dorazil včas na poštu, ale volič, který jej měl dostat, neobdržel výzvu. Česká pošta podle mluvčího Matyáše Vitíka eviduje po celé republice šestnáct reklamací v souvislosti s voličskými průkazy a řeší je přednostně. Pokud někomu průkaz nepřišel, radí lidem, aby se obrátili na příslušnou radnici a na poštu. Pošta poradila, že je dobré znát číslo zásilky, podle kterého ji lze snáz dohledat a předat ještě před koncem voleb. Číslo zásilky by měl znát úřad, který průkaz odeslal.

Minule byly výsledky kolem čtvrté odpoledne Výsledky hlasování v prvním kole by mohly být zřejmé v sobotu odpoledne. Při předchozích prezidentských volbách v roce 2018 i při první přímé volbě o pět let dříve bylo zřejmé, kdo postupuje do druhého kola, kolem čtvrté odpoledne, tedy již dvě hodiny po uzavření volebních místností. Před deseti lety postoupili expremiér Miloš Zeman a tehdejší vicepremiér Karel Schwarzenberg, před pěti lety obhajující hlava státu Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. V obou případech nakonec zvítězil Zeman. Druhé kolo se nemusí konat nezbytně. Kdyby některý z kandidátů získal již v prvním kole nadpoloviční počet hlasů, byl by rovnou zvolen prezidentem. Pokud přes 50 procent nikdo mít nebude, postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a voliči mezi nimi rozhodnou s dvoutýdenním odstupem po prvním kole, tedy 27. a 28. ledna.