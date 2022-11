Soud vyhlásil v Kladně referendum o hazardu, mělo by být v lednu. Radnice se chce bránit

Radnice je však připravena proti plebiscitu dál bojovat. „S rozhodnutím nesouhlasíme a podáme proti němu kasační stížnost,“ avizoval mluvčí magistrátu Vít Heral. K důvodům se podle něj město případně vyjádří později. Předpokládá, že závazné rozhodnutí o konání referenda by mohlo být do Vánoc.

V referendu by měla být otázka, zda občané Kladna souhlasí s tím, aby město na celém svém území učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu hazardních her. Podle navrhovatelů to má napomoci ochraně veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti.

Návrh na uspořádání referenda zástupci iniciativy předložili v srpnu. Magistrát jim ho vrátil s tím, že jsou v něm chyby, znovu ho podali v září. Město ale opět našlo nedostatky. Konkrétně argumentovalo tím, že v návrhu jsou podpisy lidí, kteří nemají bydliště na území Kladna, nebo podpisy zesnulých.

Kladenský primátor Milan Volf řekl již dříve, že nepovažuje hazard ve městě za problém – i proto, že heren zásadně ubylo. Vedení města se naopak obává, že by se případné zrušení zbývajících podepsalo na rozpočtu. „Z nějakých 130 výherních míst máme zredukováno na dvanáct a náš příjem je z toho téměř sto milionů korun ročně. Tady vůbec žádný problém s herním průmyslem není, lidé to ani nevnímají,“ uvedl Volf.